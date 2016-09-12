Москва, 12 сентября, 2016, 18:13 — ИА Регнум. «Результаты последнего опроса ВЦИОМ подтверждают абсолютное лидерство «Единой России» в избирательной кампании. Важным результатом является зафиксированное восходящее движение показателей поддержки для «Единой России», — отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследования (Фонда ИСЭПИ) Алексей Зудин, — Мы знаем, что перед этим был понижающий тренд, и этот понижающий тренд сменился на повышательный. И данное обстоятельство объясняется укреплением связки между «Единой Россией» и президентом в общественном мнении, и тем, что «Единой России» удалось донести до сознания российских избирателей свою главную идею, центральный мотив своей избирательной кампании — то, что «Единая Россия» это партия президента».

Александр Дейнека. Гонка. 1930

«Полученные данные также подтверждают главную интригу избирательной кампании, которая состоит в борьбе за втрое место между либеральными демократами и коммунистами, и на финальном этапе избирательной кампании шансы либеральных демократов заместить коммунистов на месте главной думской оппозиции повышаются, — подчеркнул политолог, продолжая свой комментарий, — Либеральные демократы превратились в одну из основных партий так называемого «второго выбора избирателей». Речь идет о тех ответах, которые избиратели дают на вопрос «Скажите, а какие еще партии Вы могли бы проголосовать, кроме той, которую Вы поддерживаете в настоящий момент?» Укрепление позиции либеральных демократов среди партий «второго выбора» как раз и подтверждает повышающиеся шансы либеральных демократов в борьбе за второе место в избирательной кампании».

«Показатели «Справедливой России» немного улучшились, и это хорошие новости для этой партии. В то же время, сохраняется практически равная вероятность в отношении «Справедливой России» двух полярных сценариев, а именно, что этой партии удается попасть в состав новой Госумы, но с практически равным успехом можно предположить для «Справедливой России» и прямо противоположный результат, а именно что эта избирательная кампания закончится для них неудачей», — считает Алексей Зудин.

«В том, что касается малых внедумских партий, новые данные ВЦИОМ подтверждают тот факт, что ни одна из них не имеет никаких шансов попасть в состав по спискам, при этом в более благоприятном положении по сравнению с другими по своим показателям находятся партии «Родина» и «Российская партия пенсионеров», — продолжил эксперт, — В том, что касается показателей «Яблока» и «Парнаса», там никаких улучшений не произошло вообще, это же касается и показателей поддержки относительно недавно созданной «Партии роста». И, таким образом, шансы внедумских партий пройти в Государственную думу сохраняются только по одномандатным округам, и будут зависеть от успехов одномандатников, которые будут идти под брендом малых внедумских партий».

«В том случае, если либеральным демократам удастся вытеснить коммунистов с позиции главной партии думской оппозиции, и одновременно «Справедливой России» не удастся попасть в новую Государственную думу, произойдет существенная реорганизация думской оппозиции, и, фактически, среди думской оппозиции возникнет новый полюс притяжения, в лице либеральных демократов, усиление которого будет питаться ослаблением двух других думских партий — коммунистов и справедливороссов», — завершил свой комментарий Алексей Зудин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, опубликованные в понедельник, 12 сентября, исследования ВЦИОМ свидетельствуют, что в рейтинге электоральных предпочтений граждан РФ партия «Единая Россия» продолжает устойчиво лидировать. За неделю до федеральных выборов в Государственную думу РФ уровень декларируемой поддержки партии вырос и составляет 41,1%.

Показатель ЛДПР по последним данным — 12,6%, в июне-августе ее рейтинг находился в пределах 10,3−11,6% (по среднемесячным значениям).

Уровень поддержки КПРФ снизился до 7,4% (среднемесячные показатели июня-августа были выше).

Рейтинг «Справедливой России» — 6,3% (за неделю рост с 5,3%), но в целом рейтинг неустойчив и в течение последних месяцев он колебался в пределах 6,3−7,2%.