Варшава, 12 сентября, 2016, 18:13 — ИА Регнум. Польские садоводы провели сегодня, 12 сентября, масштабную акцию протеста против низких закупочных цен на яблоки. Протестное мероприятие прошло в Варшаве, а накануне аналогичная акция польских молочников и мясников прошла в Люблине.

sadyogrody.pl Надпись на плакате: «Правительство Польши = немощь, некомпетентность, хаос, балаган»

Протестующие в польской столице несли плакаты с лозунгами: «Политика ваша — беда наша!», «Правительство Польши = немощь, некомпетентность, хаос, балаган!».

«Россия была крупнейшим в мире импортёром яблок, а мы были крупнейшим экспортёром, — сообщил журналистам президент Ассоциации польских садоводов Мирослав Малишевски. — Санкции, который длятся с 2014 года, на наш взгляд, несут очень большие потери польскому и европейскому сельскому хозяйству».

По данным главы ассоциации, до санкций Польша экспортировала на российский рынок около 1 млн тонн яблок. Сейчас же из-за потери ключевого рынка возникло перепроизводство фруктов, в результате чего стоимость яблок упала до 20 грошей за килограмм, тогда как себестоимость составляет не менее 40−50 грошей за килограмм.

ИА REGNUM уточняет, что польское «яблочное знамя» поднял российский регион, соседствующий с Польшей и по природным показателем благоприятный для промышленного садоводства. В 2015 году Калининградская область стала абсолютным лидером по развитию промышленного садоводства на Северо-Западе. С 2013 года в российском эксклаве высажено свыше 500 гектаров плодово-ягодных насаждений.

Этой осень в торговые сети Калининградской области поступают первые 60 тонн яблок, выращенных в интенсивном промышленном саду региона.

Ранее министр сельского хозяйства России Александр Ткачёв заявил, что калининградские яблоки должны заменить в стране польские.