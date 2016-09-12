Ярославль, 12 сентября, 2016, 18:06 — ИА Регнум. Ярославские депутаты и бизнес-сообщество обсуждают новые кадровые назначения и структурные изменения в правительстве Ярославской области.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 12 сентября на еженедельном оперативном совещании врио губернатора Дмитрий Миронов представил двух новых исполняющих обязанности заместителей председателя правительства Ярославской области. На эти должности назначены Максим Авдеев и Роман Колесов, ранее работавшие в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области. То есть, в той же структуре, что и Дмитрий Степаненко, возглавивший недавно правительство Ярославского региона.

Максим Авдеев будет контролировать инвестиционную и промышленную политику — эти направления объединяются в один департамент. Также в его компетенции будет туристическая отрасль. Департамент имущественных и земельных отношений, департамент лесного хозяйства, а также департамент охраны окружающей среды и природопользования, который объединяется с департаментом по охране и использованию животного мира, будет курировать Роман Колесов. Также анонсированы изменения в плане финансового контроля.

«Логика этих преобразований — усиление экономического блока, а также финансовой дисциплины и контроля над расходованием бюджетных средств внутри Правительства. Экономика сейчас играет ключевую роль: необходимо работать над доходными источниками бюджета. Важным является и решение в сфере туризма, который является одной из перспективных отраслей экономики», — сказал корреспонденту ИА REGNUM источник в региональном правительстве.

По сути, в ярославском правительстве уже формируется «подмосковная команда» — кадры министерства сельского хозяйства и продовольствия берут под контроль не только сферы охраны окружающей среды, лесного хозяйства, но и экономики, промышленности, туризма, а также имущественных и земельных отношений.

«Думаю, все имущество заводят под контроль. Хотя не совсем понятна логика объединения под одним человеком лесного хозяйства и недвижимого. Зато по инвестиционной политике и промышленности все более чем ясно. Сфера деятельности, по сути, одна, и будет правильным объединить усилия в одном направлении работы. Что касается кадровых назначений — то вполне закономерно, что новый руководитель регионального правительства подбирает себе в команду людей, в которых он уверен. Но, думаю, можно и в Ярославской области кадры поискать — чтобы связь с регионом была», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM депутат Ярославской областной думы Александр Тарасенков.

Его коллега по депутатскому корпусу Роман Фомичёв не выражает доверия местным кадрам и считает назначение варягов на ключевые посты в областном правительстве правильным решением.

«Во-первых, свои кадры, разбирающиеся в экономике, инвестициях и хозяйстве, заняты на предприятиях, и менять бизнес на чиновничьи кабинеты, где инициатив принято побаиваться, не захотят. Кроме того, вполне понятны опасения нового руководства области, что местные специалисты могут оказаться встроены в определенные горизонтальные бизнес-связи, сформировавшиеся в регионе. Всю эту «Византию» давно пора встряхнуть», — отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Роман Фомичёв.

При этом он отмечает и недостаточное качество работы некоторых прежних чиновников правительства.

«О прежнем кураторе сферы сельского и лесного хозяйства Александре Шилове мы знаем только то, что он бывший член ЛДПР и что у него была выставка. А о его работе мы не знаем ничего. И если из-под его кураторства выведут эти департаменты — это большой шаг вперед, тем более, что 2017 год объявлен годом экологии в России. Кстати, я обсуждал с врио губернатора Дмитрием Мироновым. Видимо, мой тезис был услышан. Что касается инвестиций и промышленности — да раньше никто и не ощущал особой поддержки. И будет прекрасно, если об инвестициях будут не только говорить, но и реально приведут их в регион. Если у руля экономики Ярославской области инвесторы увидят хозяина — они придут. Думаю, сейчас все действия направлены на это», — сказал Роман Фомичёв.

Президент Торгово-промышленной палаты Ярославской области Сергей Кузенёв также усматривает в объединении департаментов положительную тенденцию и считает, что перемены в регионе назрели давно.

«Мы в последние годы сами задавались вопросом: зачем нужна искусственная конкуренция между департаментами промышленности и инвестиционной политики? Наверное, правильным решением будет убрать эту конкуренцию и объединить оба департамента в одну мощную структуру, которая сосредоточится на реальной работе. У нас зачастую предприниматель не мог понять, куда именно обращаться за теми же субсидиями — в департаменте промышленности свои предложения, в департаменте инвестиционной политики свои, да и других вопросов много. В общем, ход абсолютно закономерный, и бизнес-сообщество может его только приветствовать. Что касается туризма — здесь все зависит от того, как эту сферу видит руководство региона. В прошлый раз эту тему выделили, чтобы исключить влияние заместителя председателя правительства Михаила Крупина как участника рынка. Но если сейчас туризм рассматривать как отрасль экономики, то он, конечно, должен быть в экономическом блоке», — считает Сергей Кузенёв.

По мнению президента ЯрТПП, результаты структурных изменений в правительстве можно оценивать через несколько месяцев. При этом он выражает готовность работать с новыми руководителями и налаживать деловые контакты.

«Перемены состоялись — в такой форме, так вышло. Мы этих людей не знаем — это факт. В такой ситуации всегда хочется надеяться на лучшее. Новые руководители собирают в команду тех, кого хорошо знают, к кому имеют определенный уровень доверия. Никто не будет брать себе заместителя, не будучи в нем уверен. Как бизнес-сообщество, мы будем работать с новыми руководителями, с директорами департаментов. Мы все делаем одно дело, у нас общая цель — сделать жизнь в Ярославской области лучше. Все остальные детали мы сумеем обсудить в процессе работы», — сказал Сергей Кузенёв.

Лидер Ярославского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Анатолий Грешневиков смотрит на «подмосковный десант» в региональном правительстве с некоторой долей опасения. Однако при этом он считает, что менять команду надо масштабно. А правильность этих решений покажет эффективность работы новых руководителей.

«Назначение варягов на работу в правительство области, конечно, вызывает определенные опасения — не любят у нас пришлых, и я тоже считаю, что Ярославская область не исчерпала свои кадровые ресурсы. Однако в таких назначениях есть своя логика. Кадровая политика прошлого руководства была клановой, люди назначались на должности не благодаря своему опыту и заслугам, а благодаря протекции и общим корыстным интересам. Я вообще считаю, что поменять команду необходимо на 60−70%. В противном случае новым людям в правительстве просто не дадут работать. Основным критерием правильности такого решения или его ошибочности будет результат практической работы. Наступят в области улучшения — в промышленности, в инвестициях, в сельском хозяйстве — значит, решение правильное. Не изменится ничего — так мы как варягов встречаем, так их и быстро проводить можем», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM Анатолий Грешневиков.