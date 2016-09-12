Мурманск, 12 сентября, 2016, 18:04 — ИА Регнум.

Под Мурманском запущено движение по новой 15-километровой объездной трассе. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, скоростная четырёхполосная дорога, пропускная способность которой превысит 20 тысяч автомобилей в сутки, открылась в преддверии 100-летия со дня основания крупнейшего города за полярным кругом. В торжественной церемонии приняли участие председатель Государственной Думы РФ Сергей Нарышкин, министр транспорта России Максим Соколов, губернатор Мурманской области Марина Ковтун, а также глава Росавтодора Роман Старовойт.

Открытие объездной дороги. Фото — пресс-служба правительства Мурманской области

«Мы все понимаем, что для развития стратегически важных для России северных регионов необходимо постоянно расширять существующую дорожную сеть, реконструировать действующие, строить новые дороги, современные, качественные, отвечающие самым высоким стандартам, — отметил Сергей Нарышкин. — Автомобильный подход к Мурманску был построен больше 40 лет назад, он очень интенсивно использовался и, конечно, требовал своей реконструкции. Сегодня открывается новый участок автомобильной дороги, действительно современный и качественный».

Работы по реконструкции подъезда к Мурманску были начаты в 2013 году. Стоимость проекта составила более 10 млрд. рублей.

В свою очередь министр транспорта России Максим Соколов отметил, что открывшийся участок полотна — «это не просто 15 км современной дороги».

«Это комфорт и безопасность для всех тех, кто будет приезжать в Мурманск», — сообщил министр.

По мнению главы профильного министерства, Мурманска представляет особое значение для страны и в геополитическом плане, и в плане развития, функционирования транспортной системы России.

«И проект развития дорожных подходов к Мурманскому транспортному узлу является одним из ключевых проектов в плане преобразования и развития транспорта в этом регионе, — отметил Соколов. — Помимо дорог, вы прекрасно это знаете, мы сегодня активно строим подходы железнодорожные, чтобы развить портовые территории на западном берегу Кольского залива. У нас есть планы по развитию аэропорта. Очередным подарком к 100-летнему юбилею Мурманска будет являться открытие нового современного морского вокзала для круизных пароходов».

Отметим, Мурманск отметит своё 100-летие через несколько недель. Основными мероприятиями плана, связанного с подготовкой и проведением празднования, стали работы по внешнему благоустройству.

Как сообщало ИА REGNUM, реконструкция парков и скверов, комплексное благоустройство города — наиболее затратная и объёмная позиция. Общий объём финансирования всех мероприятий за период 2011—2015 годов составил 20,1 млрд. рублей, до конца 2016 года на эти цели планируется направить 4 млрд. рублей за счёт всех источников финансирования.

Добавим, комплексные работы по благоустройству в Мурманске не проводились более 20 лет.