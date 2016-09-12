Вологда, 12 сентября, 2016, 17:56 — ИА Регнум. К началу сентября работники Государственной инспекции труда в Вологодской области провели 609 проверок по соблюдению работодателями трудового законодательства. Также инспекторы провели расследования 72 несчастных случаев на производстве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в трудовой инспекции.

Александр Дейнека. Кузнецы (фрагмент). 1957

Основное количество проверок проводится по обращениям граждан, которые жалуются на нарушение их трудовых прав. В общей сложности в трудовую инспекцию региона за первые восемь месяцев 2016 года обратились 3881 человек, в том числе на личном приеме были приняты 2062 человека.

«Более чем в 70% случаев в ходе проверок действительно выявляются нарушения законодательства. Чаще всего, они связаны с вопросами охраны труда (53% от общего количества выявленных нарушений). Второе место занимают нарушения, которые касаются оплаты труда работников», — цитирует корреспондент ИА REGNUM руководителя ГИТ в Вологодской области Галину Ширикову.

По ее словам, по выявленным нарушениям трудового законодательства к административной ответственности привлечены 864 виновных лица. А общая сумма наложенных штрафов составила 15,3 миллиона рублей.

Добавим, что материалы проверок по несчастным случаям на производстве, среди которых есть и инциденты с летальным исходом, направлены в правоохранительные органы. Теперь следователи будут решать вопрос о возбуждении уголовных дел.