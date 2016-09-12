Орел, 12 сентября, 2016, 17:48 — ИА Регнум. Более 2,6 млн тонн зерновых собрано в Орловской области по данным на 12 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Алексей Саврасов. Рожь. 1881

На полях Орловской области обмолочено 790 тыс. га зерновых культур или 95% от плана, средняя урожайность по зерновой группе в области составляет 35,5 ц /га, сообщил на аппаратном совещании в облправительстве глава департамента сельского хозяйства Орловской области Юрий Сидыганов.

Параллельно ведется уборка технических культур. На данный момент сахарная свекла убрана на площади 10 тыс. га, получено 371 тыс. тонн корнеплодов. Около 220 тыс. тонн уже переработано сахарными заводами региона. Получено 23 тыс. тонн сахара. Рапс яровой убран на площади более 15 тыс. га.