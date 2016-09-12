Ярославль, 12 сентября, 2016, 17:41 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности заместителя губернатора Ярославской области — руководитель представительства правительства Ярославской области при правительстве Российской Федерации Сергей Крастынь написал заявление об отставке по собственному желанию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

ИА REGNUM

Крастынь был назначен на этот пост в феврале 2016 года, ранее работал в Росавтодоре и МВД. На этом посту ярославцам он практически ничем не запомнился, кроме скандала на заседании региональной общественной палаты в мае. Тогда Сергей Крастынь сказал общественникам, что они должны заниматься делом, а не критиковать, чем вызвал возмущение ряда членов палаты.

Функционал Сергея Крастыня будет передан Александру Князькову, ранее возглавлявшему правительство Ярославской области, а после отставки в августе ставшему и. о. заместителя губернатора по взаимодействию с федеральными органами власти. Это назначение уже подразумевало уход Сергея Крастыня, что в итоге и произошло. Сдавать дела Крастынь будет до 19 сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 сентября врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов рассказал о кадровых перестановках в региональном правительстве и новой структуре правительства.