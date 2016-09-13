Санкт-Петербург, 13 сентября, 2016, 07:21 — ИА Регнум. Специальную программу Международного фестиваля короткометражного кино и анимации Future shots покажут на одной из петербургских крыш. 13 сентября кинотеатр ROOF Cinema устраивает показ на крыше летней веранды клуба MOD на набережной канала Грибоедова. В программе — подборка Future Shorts Fun — лучшие комедийные фильмы со всего мира, вошедшие в коллекцию кинофестиваля.

пресс-служба ROOF Cinema Международный кинофестиваль «Future Shorts»

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM организаторы ROOF Cinema, Future Shorts — один из их любимых фестивалей, поэтому его знаменитые подборки попадают в репертуар кинопоказов под открытым небом довольно часто.

«Мы транслируем почти все их программы — ромкомы, фильмы о любви, плохих парнях и другие, — комментируют в ROOF Cinema, — К тому же, короткий метр очень любят зрители. Конкретно эта программа — Future Shorts Fun включает очень смешные фильмы разных стран мира, и нам показалось, что это очень хороший формат для осеннего вечера на крыше. Приятно ведь после рабочего дня расслабиться и посмеяться».

пресс-служба ROOF Cinema Зрители кинофестиваля

В Future Shorts Fun вошли короткометражные фильмы:

«Где я был всю твою жизнь?» Джима Филда Смита, Великобритания — фильм о секретах, которые внезапно всплывают в одном тихом загородном районе…;

«Кухня» Алисы Винокур, Франция — молодая женщина просто готовит омаров… В 2005 году фильм получил Гран-при фестиваля в Турине и множество других наград;

«Конец света» Микаэля Хавенита, Бельгия — короткометражная басня о конце земной цивилизации;

«Паршивый денёк» Хэтти Далтона, Великобритания — для небесной канцелярии Страшный Суд — это неизбежные километровые очереди и бюрократический хаос. Но законопослушный инженер Говард Уитэм с супругой уверены: с их-то документами всё в порядке, и Рай им гарантирован…;

«Пожалуй, я подожду следующего» Филиппа Орэйнди, Франция — комедия о любовных ожиданиях внутри парижской подземки;

Цитата из к/ф «Конец света». реж Микаэль Хавенит. 2010. Бельгия Конец близок

«В баре» Паоло ди Тарсо Диска, Бразилия — история о бразильском умении весело и дерзко поспорить на любую тему;

«Что значит VIRGIN?» Майкла Дэвиса, Англия — короткометражный скетч на тему маленьких вопросов и больших ответов;

«Пока, зануды!» Джима Флейда Смита, Великобритания — комедия о серьёзном решении шестилетнего Магнуса изменить свою жизнь;

«Сука» Дома Бриджеса, Великобритания — короткометражный скетч о талантливых мошенниках, поджидающих на каждом углу;

«Бардак» Джонни Баррингтона, Великобритания — картина в духе классической научной фантастики — о неожиданной встрече группы израненных и злобных викингов с автобусной экскурсией XXI века.

Цитата из к/ф «Где я был всю твою жизнь?». реж Джим Филд Смит. 2007. Великобритания Родители

Международный фестиваль короткометражного кино и анимации Future shots был основан в 2003 году и с тех пор регулярно проходит более, чем в двух десятках стран мира. С 2005 года лучшие образцы короткого метра демонстрируются и в России.

Фестивальный репертуар включает работы прославленных кинорежиссеров и художественные эксперименты начинающих кинематографистов, документальные истории, студенческие фильмы и домашние видео. Программы формируются тематически, но, как правило, не ограничиваются единым направлением, или жанром. Главные критерии отбора — целостность авторской идеи и уровень воплощения художественного замысла.

пресс-служба ROOF Cinema Отдых в перерыве

Как ранее сообщали ИА REGNUM в Roof Cinema, на осенне-зимний период кинотеатр не будет приостанавливать показы, но переместится с крыш на более тёплые площадки. Стало известно, что одной из таких площадок с октября станет медиацентр Александринки, а Roof Cinema опробует новый формат — кино в театре.