Киев, 12 сентября, 2016, 17:25 — ИА Регнум. За последние три года на Украине из-за действий властей Российской Федерации в Донбассе и Крыму резко возросло число сторонников НАТО. Об этом 12 сентября заявил министр иностранных дел Павел Климкин в интервью Die Welt, которое цитируют украинские СМИ.

Ian Houlding Поднятие флага НАТО

По словам, в 2016 году более 60% жителей Украины поддерживают вступление страны в Североатлантический альянс. Климкин пояснил, что главной причиной изменения общественных настроений стала «гибридная война».

«Три года назад около 19% украинцев высказывались в пользу присоединения. Сегодня — это более 60%. От вступления в альянс люди видят не только гарантии безопасности, но и возможность таким образом достичь стандартов НАТО для наших сил», — сказал Климкин.

Он сообщил, что Украина планирует завершить реформу ВСУ к 2020 году. «Мы поставили перед собой цель достичь этого стандарта до 2020 года», — уточнил Климкин.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2016 года Украинский институт социальных исследований им. Александра Яременко и центр «Социальный мониторинг» опубликовали результаты социсследования, согласно которым численность украинцев, которые выступают за вступление в НАТО, сравнялась с количеством противников.

Согласно опросу, если бы в ближайшее воскресенье проводился референдум по вопросу вступления Украины в НАТО, то 37,7% проголосовали бы за вступление в НАТО; 38,2% — против вступления, не принимали бы участия в голосовании — 14,5%, затруднились ответить — 9,7%.