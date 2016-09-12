Калуга, 12 сентября, 2016, 17:09 — ИА Регнум.



kropekk_pl Истязание

29-летний житель Калужской области жестко «воспитывал» 7-летнюю дочь своей сожительницы. Мужчина кожаным ремнём истязал ребенка, причиняя девочке физические и психические страдания.

Как сообщил 12 сентября корреспонденту ИА REGNUM руководитель Дзержинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Игорь Зайцев, у потерпевшего ребенка были обнаружены кровоподтеки в области лица, туловища и конечностей.

Обвиняемый мужчина свою вину признал. Уголовное дело направлено в суд.