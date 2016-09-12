Сеул, 12 сентября, 2016, 17:02 — ИА Регнум. Серия мощных подземных толчков зафиксирована сегодня на юго-востоке Республики Корея, сообщает метеорологическое управление страны.

Martin Luff Последствия землетрясения

Землетрясение случилось через час после подземных толчков магнитудой 5,1, зафиксированных в восьми км южнее города Кёнджу.

Один из толчков былл рекордным по силе для Корейского полуострова, так как его магнитуда составила 5,8 балла. В ряде городов прошла эвакуация людей из крупных зданий и торговых центров. Стот отметить, что колебания земной коры произошли в регионе, где расположено большое количество ядерных реакторов. В 70 км от Кенчжу функционируют более десятка атомных реакторов на нескольких АЭС и ведется строительство еще нескольких атомных энергоблоков.

Первый заметный толчок произошел в13−44 мск. Его мощность составила 5,1 балла по шкале Рихтера, а колебания земной поверхности ощущались почти на всей территории республики Корея. Менее чем через час в том же месте были зафиксированы более мощные толчки, магнитуда которых составила 5,8 балла, что является рекордом для Южной Кореи за всю историю наблюдений.

До сегодняшнего дня самым мощным землетрясением на Корейском полуострове считалось землетрясение 8 января 1980 г. на территории КНДР в провинции Северная Пхенан. Тогда сила толчков была равна 5,3 балла. Кроме того, впоследствии подземных ядерных испытаний Северной Кореи также фиксируются колебания земной коры, мощность которых достигает 5,3 балла.