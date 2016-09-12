Киев, 12 сентября, 2016, 16:56 — ИА Регнум. Благодаря системе жилищных субсидий размер платежей за жилищно-коммунальные услуги для украинских граждан после установления рыночной цены на газ на Украине будет меньше, чем в прошлом году. Об этом заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман во время обсуждения вопроса жилищных субсидий на селекторном совещании с руководителями местных органов исполнительной власти по вопросам социальной защиты населения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Геология

«Для украинских граждан в связи с тем, что мы ломаем все другие коррупционные схемы, даже платеж будет дешевле, чем это было год назад… Это лучший ответ всем популистам», — заявил премьер.

По его словам, следующим шагом Киева станет монетизация субсидий, его правительство уже готовит решение о внедрении такой системы.

«Следующий этап — монетизация субсидий, монетизация экономии субсидий. Если люди будут потреблять и экономить, всю экономию мы должны перечислять этим людям средствами. Мы к этому сегодня готовимся. Мы наведем порядок в социальной сфере, мы не вернемся больше никогда к тому, чтобы дотировать теплокоммунэнерго, водоканалы… Мы перестанем дотировать тех, кто зарабатывал огромные средства, миллиарды, и каждую копейку передадим украинским гражданам», — заявил Гройсман.

Ранее лидер Оппозиционного блока Юрий Бойко заявил, что власть Украины в очередной раз перенесла на плечи людей ответственность за свою неспособность эффективно реформировать энергетическую отрасль и жилищно-коммунальное хозяйство. После сентябрьского повышение тарифов на электроэнергию с началом отопительного сезона состоится многократное подорожание платежа за жилищно-коммунальные услуги, подчеркнул политик. «Уже в ноябре житель однокомнатной гостинки будет вынужден заплатить 1582 грн. за услуги ЖКХ, это больше утвержденного Кабмином прожиточного минимума. 60% домохозяйств будут не в состоянии самостоятельно, без помощи государства, оплатить свои счета за услуги ЖКХ и смогут претендовать на субсидии. Однако денег на финансирование действующей системы субсидии в бюджете нет, и правительство готовит ее урезание», — подчеркнул Бойко.