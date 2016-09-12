Москва, 12 сентября, 2016, 16:55 — ИА Регнум. Лишь 16% жителей России оценивают работу спортивного руководства страны как хорошую. Негативных отзывов гораздо больше — 37% считают, что спортивное руководство работает плохо, 34% ничего о нем знают. 13% затрудняются с ответом. Таковы данные опроса, проведенного Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

kremlin.ru Виталий Мутко

Большая часть граждан РФ (41%) не смогли ничего сказать о министре спорта Виталии Мутко. Среди тех, кто что-то о нем знает, 13% относятся к нему хорошо, 21% — плохо.

Первые говорят о его старательности и активности: «человек старается, полностью выкладывается», а также ставят ему в заслугу победы российских спортсменов.

Вторые ругают за бездеятельность («не решает всех задач»), допинговый скандал («спалился с допингами, развалил Олимпиаду») и ухудшение наших спортивных результатов.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 26 июля 2016 года в 104 населенных пунктах в 53 субъекта РФ. Опрошены 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.