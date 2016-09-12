Владикавказ, 12 сентября, 2016, 16:53 — ИА Регнум. Для полного исполнения всех переданных федеральным центром Северной Осетии полномочий не хватает трех миллиардов рублей. Как передает 12 сентября корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил временно исполняющий обязанности премьер-министра региона Таймураз Тускаев, комментируя прошедшее при Совете Федерации заседание межрегионального банковского совета.

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В верхней палате Федерального собрания обсуждался вопрос, связанный с долговой нагрузкой региональных бюджетов и их сбалансированности как важного фактора устойчивости финансовой системы. Отметим, что на заседании было предложено запретить передачу в субъекты полномочий без соответствующего финансового подкрепления

По словам Тускаева, анализ, проведенный Министерством финансов Северной Осетии, показывает, что для исполнения переданных республике полномочий не хватает трех миллиардов рублей. Аналогичная ситуация складывается во многих российских регионах. Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в республику уже поступили 1 млрд 90 млн рублей, которые распределили между ведомствами и направили на оплату медикаментов для льготников, социальные нужды и зарплаты бюджетникам.

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Как считает Тускаев, необходимо изыскивать возможности для пополнения региональных бюджетов. На совете не обошли стороной и эту проблему. С целью повышения самодостаточности бюджетов была высказана инициатива о полном зачислении налога на прибыль организаций и предприятий в бюджет субъекта.

Напомним, что государственный долг РСО-Алания в первом полугодии заметно увеличился и составил 10 млрд 870,9 млн рублей. Рост госдолга на 20% произошел в результате привлечения краткосрочного бюджетного кредита на покрытие временного кассового разрыва в сумме 700 млн рублей, а также бюджетного кредита, полученного из федеральной казны, в сумме 765 млн рублей. Кроме того, пришлось взять 400 млн рублей и в Сбербанке.