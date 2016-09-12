Вашингтон, 12 сентября, 2016, 16:49 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии, миллиардер Дональд Трамп надеется, что его основной конкурент на президентских выборах — демократ Хиллари Клинтон выздоровеет и он сможет увидеть её на дебатах. Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, опубликованном сегодня, 12 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Я надеюсь, она поправится, вернётся в гонку и мы увидим её на дебатах», — сказал Трамп.

Напомним, накануне Клинтон стало плохо на траурной церемонии в память жертв террористических актов 11 сентября 2001 года, которая проходила в Нью-Йорке.

Клинтон стало плохо, и она вынуждена была раньше покинуть церемонию. Перед посадкой в автомобиль Клинтон не могла самостоятельно стоять и передвигаться. Охрана буквально втащила обмякшую Клинтон в автомобиль.

Американские СМИ взорвались сообщениями о том, что у Клинтон серьезные проблемы со здоровьем. После инцидента на траурной церемонии Клинтон отвезли в дом её дочери в Нью-Йорке. Через несколько часов она вышла к журналистам и заявила, что с ней все в порядке. Штаб Клинтон заявил, что кандидат в президенты США просто перегрелась.

Стоит отметить, что Трамп дал поручение своему предвыборному штабу не делать заявлений относительно болезни экс-госcекретаря, а также не публиковать сообщений об этом в социальных сетях.