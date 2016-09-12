Москва, 12 сентября, 2016, 16:36 — ИА Регнум. Для господдержки молодежного предпринимательства предлагается создать специальную структуру при правительстве, кредитную организацию, ввести налоговые льготы и льготы по уплате страховым взносам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября, соответствующий пакет законопроектов внесли в Госдуму депутаты от фракции «Справедливая Россия» Иван Грачев и Андрей Крутов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Документы предполагают создание межведомственного совета при правительстве по развитию молодежного предпринимательства, состав, структуру и порядок работы которого будет определять правительство.

Кроме того, предполагается создание специализированной кредитной организации по поддержке молодежного предпринимательства, которая будет выдавать государственные поручительства и гарантии на создание и развитие молодежного предпринимательства. Авторы пакета законопроектов также предусматривают создание специализированной организации по развитию молодежного предпринимательства в России: она будет выдавать государственные субсидии (дотации) на покрытие части расходов молодых предпринимателей в первые 3 года деятельности. Речь идет о предпринимателях, работающих в приоритетных отраслях экономики, перечень которых будет определять уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по вопросам молодежной политики. Кроме того, предпринимателям планируется предоставлять одноразовые субсидии для поддержки разработанных в интересах молодежи проектов и предложений, носящих новаторский характер.

Для молодежного предпринимательства планируется ввести налоговые льготы, предусматривающие освобождение впервые регистрируемых в качестве ИП физлиц и создаваемые коммерческие организации, подпадающие под определение молодежного предпринимательства, от госпошлины за государственную регистрацию при создании, а также трехлетние налоговые каникулы. Кроме того, законопроектами планируется освободить впервые созданное молодежное предприятие или ИП от уплаты стразовых взносов во внебюджетные фонды в течение трех лет.

По мнению инициаторов пакета законопроектов, он сможет не только обеспечить комфортную среду для ведения бизнеса молодыми гражданами РФ, но и позволит России «в кратчайшие сроки подняться в инвестиционном международном рейтинге стран по ведению бизнеса, что привлечет в Россию дополнительный приток иностранных инвестиций».