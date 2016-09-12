Калуга, 12 сентября, 2016, 16:31 — ИА Регнум.



башдомком.рф Взносы на капитальный ремонт

Деятельность регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов рассмотрели 12 сентября на заседании правительства Калужской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Участники заседания отметили, что собираемость взносов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в регионе выросла с 76,3% в июне 2016 года до 104,3%в июле. Только за один месяц собираемость взносов на капитальный ремонт с физических лиц увеличилась с 77,6% до 84,5%, а по юридическим лицам с 46,2% до 81%.

Между тем, средняя собираемость взносов за 2016 год составила 84,8%. В пяти районах области: Сухиничском, Козельском, Хвастовичском, Куйбышевском и Жуковском — этот показатель превышает 90%.

«Есть муниципалитеты, где и дома вовремя переводят на поквартирное отопление, и взносы в фонд капитального ремонта собирают практически в полном объеме. Используйте положительный опыт тех районов, где эта работа ведется хорошо. Необходимо привлечь к сотрудничеству людей, которые живут и трудятся на местах, кто пользуется авторитетом, ветеранов. Нужно показать, как меняются дома после капремонта», — заявил на совещании регионального правителства губернатор области Анатолий Артамонов.

Глава калужского региона обратил внимание профильных ведомств на необходимость усилении претензионной работы по взысканию задолженностей по платежам в областной фонд капитального ремонта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2016 года в Калужской области размер взноса в Фонд капитального ремонта многноквартирных домов вырос на 6,46% для домов с лифтом и на 6,38% для домов без лифта. Жители домов, оборудованных лифтами, будут платить 7,41 руб. за один квадратный метр общей площади в месяц, жители домов без лифтов — 6,5 руб.

Кстати, взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов с жителей Калужской области начали собирать с октября 2014 года.

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