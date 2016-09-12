Москва, 12 сентября, 2016, 16:31 — ИА Регнум. Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста замглавы столичного ГСУ СК Дениса Никандрова на три месяца. Генерал СКР останется под стражей до 19 декабря 2016 года, сообщает «Лайф».

Уильям Хогарт. Суд. 1758

Защита Никандрова настаивала об отводе всех судей Лефортовского суда, мотивируя это их давним сотрудничеством с ФСБ. Отвод был отклонен, а судебный процесс продолжился в закрытом режиме по просьбе следствия.

Заместитель главы московского ГСУ Следственного комитета России Денис Никандров находится под арестом с 20 июля 2016 года. Он подозревается в покровительстве преступной группировке криминального авторитета Захария Калашова, более известного под кличкой Шакро Молодой, и получении от него крупной взятки. Вместе с Никандровым по этому же делу были арестованы начальник управления собственной безопасности СКР Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов.