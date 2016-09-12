Тирасполь, 12 сентября, 2016, 16:30 — ИА Регнум. МИД Молдавии выразил возмущение в связи с проведением очередных антитеррористических учений Оперативной группы российских войск (ОГРВ) в Приднестровье. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МИД Молдавии, в Кишиневе это назвали «вызовом» и «нарушением международного права».

mil.ru Российские войска в Приднестровье

«Министерство иностранных дел и европейской интеграции в который раз выражает недоумение по поводу вызывающего поведения Оперативной группы российских войск, находящейся незаконно на территории Республики Молдова, которая, несмотря на настойчивые призывы молдавских властей, продолжает проводить различные военные мероприятия, которые порождают новые напряженности в российско-молдавских отношениях», — говорится в документе.

«Подобное поведение российских войск, дислоцированных на территории Республики Молдова без согласия молдавских властей, нельзя рассматривать иначе, как вызов в адрес суверенного государства и грубое нарушение норм международного права», — добавили в ведомстве.

Там считают, что «эта линия военно-политического поведения подрывает уважение к Российской Федерации, которая утверждает, что играет конструктивную и беспристрастную роль посредника в переговорном процессе по урегулированию приднестровского конфликта». «Трудно себе представить, что кто-то думает, что лязганье оружия может способствовать укреплению доверия между двумя берегами Днестра и созданию благоприятной атмосферы для проведения переговоров в формате «5+2», — заявили в молдавском внешнеполитическом ведомстве.

Молдавские власти выразили надежду, что Москва «в конце концов отреагирует соответствующим образом на неоднократные обращения Кишинева в связи с активизацией военных мероприятий Оперативной группы российских войск, учитывая тот факт, что руководство Российской Федерации не принимает всерьез «террористические угрозы» в отношении российских миротворцев на Днестре и никак не желает эскалации напряженности в этом регионе».

«В этих обстоятельствах насущно диктуется полный и безоговорочный вывод российских войск с территории Республики Молдова согласно решениям Стамбульского саммита ОБСЕ 1999 г. и начало соответствующих переговоров по трансформации нынешней миротворческой операции в гражданскую миссию с международным мандатом», — подвели итог в МИД Молдавии.

Справка ИА REGNUM :

Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся на территории Приднестровской Молдавской Республики в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья. Согласно статье 8 данного Соглашения, его действие может быть прекращено либо «по согласию сторон», либо «в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон».

Кроме того, в подписанном 18 марта 2009 года в Москве совместном заявлении президентов Молдавии, Приднестровья и России отмечается стабилизирующая роль действующей в регионе российской миротворческой миссии и целесообразность ее трансформации в мирогарантийную операцию под эгидой ОБСЕ только после окончательного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта.

Несмотря на постоянные попытки подвергнуть сомнению и дискредитации мандат России на выполнение миротворческой миссии и требования вывести российские войска из Приднестровья, звучащие на протяжении ряда лет, о своем выходе из Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Кишинев до сих пор не объявил.

«Стамбульские обязательства» 1999 года в части вывоза вооружений из Приднестровья, взятые Россией в контексте ДОВСЕ, но при этом носившие двусторонний российско-молдавский характер и не касавшиеся третьих стран, были выполнены досрочно еще в 2001 году. На данный момент в ПМР нет никаких вооружений, которые регулируются ДОВСЕ. Более того, в июле 2007 года РФ ввела мораторий на соблюдение ДОВСЕ в связи с тем, что договор не был ратифицирован ни одним государством — членом НАТО. А 11 марта 2015 года Россия окончательно вышла из ДОВСЕ.