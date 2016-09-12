Калуга, 12 сентября, 2016, 16:22 — ИА Регнум.



Etereuti Флаг сексуальных меньшинств

Сразу три заявки с просьбой разрешить проведение уличных акций в поддержку прав сексуальных меньшинств и против гомофобии подали в городскую управу Калуги активисты московского гей-парада, сообщает 12 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Согласно заявкам, 500 представителей ЛГБТ-сообщества (LGBT social movements, Gay rights movement) намерены 23 сентября устроить в центре Калуги шествие в поддержку толерантного отношения и соблюдения прав и свобод лиц гомосексуальной ориентации.

Ранее, 15 сентября, в калужском сквере Конституции активисты собирались организовать пикет с призывом к российской общественности — соблюдать конституционные права сексуальных и гендерных меньшинств. Еще один пикет такого рода запланирован на площади Мира областного центра 16 сентября.

Ответ на свои заявки от калужских властей активисты московского гей-парада ожидают получить 13 сентября.

Между тем 18 сентября, в Единый день голосования в России, в Тюмени также планировался гей-парад, но местные власти отказали в проведении этого мероприятия и еще четырех ЛГБТ-митингов. По этому поводу, основатель движения московского гей-парада Николай Алексеев написал на страничке в социальной сети, что все отказы в проведении гей-акций в городах России, ЛГБТ — сообществом будут обжалованы в судах, в том числе в Европейском суде по правам человека.

Кстати, помимо Тюмени и Калуги, активисты ЛБГТ-движения планируют провести свои мероприятия и в Туле.