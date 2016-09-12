Ульяновск, 12 сентября, 2016, 16:22 — ИА Регнум. В музее-мемориале им. В. И. Ленина в Ульяновске проходят съемки документального фильма. Лента приурочена к 100-летию Октябрьской революции и покажет отношение современников к наследию Владимира Ульянова, расскажет о роли Ленина в истории России. Съемки фильма по заказу немецкого телевидения ARD ведет режиссер Свен Йакс, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Ленинского мемориала.

leninmemorial.ru Съёмки проходят с участием учёного секретаря Ленинского мемориала Валерия Перфилова

По словам режиссера, он планирует «сделать захватывающий и дружелюбный документальный фильм, который покажет европейской аудитории роль Ленина в современной России». 52-минутная кинокартина будет транслироваться по всей Европе с помощью эфирного, кабельного и спутникового телевидения.

Кроме Ульяновска, съемки будут проходить в Москве, Санкт-Петербурге и Шушенском.