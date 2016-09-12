Одинцово, Московская область, 12 сентября, 2016, 16:31 — ИА Регнум. Пригородные поезда Белорусского направления МЖД входят в привычный график движения после утренней аварии на кабеле, регулирующем железнодорожные светофоры. Виновником аварии была названа ООО «Спецмост». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МЖД.

mota.ru Железная дорога

В начале одиннадцатого железнодорожником удалось восстановить работу одного светофора вблизи станции Одинцово, поврежденном при проведении работ сторонней организацией ООО «Спецмост». С 15:30 движение пригородных поездов Белорусского направления осуществляется в обоих направлениях — в Москву и из Москвы.

«Диспетчерский аппарат Московской железной дороги прилагает максимальные усилия для скорейшего ввода в график движения пригородных поездов, курсирующих на Белорусском направлении», — заключили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пассажиры на станции Одинцово делились своими впечатлениями от ожидания опаздывающих электричек в социальных сетях, отмечая большое число людей на платформе и нехарактерный «треск» конструкций под ногами.