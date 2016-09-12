Санкт-Петербург, 12 сентября, 2016, 16:33 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге открылся 3D-музей советской подводной лодки Щ-408, погибшей в неравном бою с врагом в мае 1943 года. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 сентября в городской школе №504, где сейчас идёт создание современной аудиовизуальной экспозиции.

Военно-исторический музей школы 504 Подлодка Щ-408 на дне Балтийского моря (компьютерная модель)

Музей создан по кино‑ и фотоматериалам поисковых подводных работ международной экспедиции «Поклон кораблям великой Победы». Презентацию 3D-музея приурочили к Научной военно-исторической конференции «Моё место — Вайндло»: такими были последние слова радиограммы командира о местонахождении погибающей подлодки Щ-408.

Военно-исторический музей школы 504 Экспонаты музея

Экипаж субмарины, которую называют теперь «Балтийский варяг», под командованием капитан-лейтенанта Павла Кузьмина в 1943 году повторил подвиг легендарного крейсера «Варяг», вступившего в открытый бой с превосходящими силами противника. За полвека своей работы военно-исторический музей школы №504 наполнился подлинными экспонатами, в том числе переданными в него потомками героев-краснофлотцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, весной 2016 года дайверы-поисковики финского подводного проекта SubZone с помощью гидролокатора обнаружили силуэт советской субмарины. Развернувшиеся подводные работы по идентификации находки однозначно определили, что это именно та знаменитая Щ-408, экипаж которой 22 мая 1943 года принял неравный надводный бой с фашистами.

Федерация РФПР Поиск места гибели подлодки

«Необходимые для ведения на акваториях непосредственного поиска архивные исторические материалы предоставил нам главный научный сотрудник Военной академии Генерального штаба ВС РФ полковник Мирослав Морозов, но точного места, где лежит геройская лодка, не было, его удалось найти в результате долго упорного сканирования дна данного района Финского залива Балтийского моря, это произошло 22 апреля 2016 года. А уже в первые дни мая начались непосредственные контакты с находкой участников проекта «Поклон кораблям великой Победы», — сообщил руководитель проекта, дайвер разведывательно-водолазной команды РВК Константин Богданов.

Работы вели на глубинах около 70 метров при температуре плюс 2−3 градуса и минимальной видимости максимум 3 метра. Серия сложнейших исследований корпуса и механизмов подлодки Щ-408 дала результаты: бесценные фото‑ и кинокадры легли в основу создания современного 3D-музея, созданного по самым передовым технологиям компьютерного моделирования. Сейчас в интернете 3D-музей лодки Ш-408 доступен на сайте проекта «Поклон кораблям великой Победы».

Военно-исторический музей школы 504 Экспонаты музея

Участник экспедиции, военный историк Михаил Иванов замечает, что непосредственный просмотр и изучение подобных объектов для подавляющего большинства людей абсолютно невозможены, нельзя также и поднять такие находки на поверхность. Но метод 3D-моделирования основан на подробных натурных исследованиях и измерениях объектов на дне моря командой дайверов-поисковиков, и далее обработка собранного материала уже на поверхности. В ближайшее время к проекту присоединятся подводные роботы.

«Для зрителя компьютерные 3D-музеи создают полную иллюзию присутствия на лежащем на дне моря корабле», — подчеркивает Иванов.

По словам члена управляющего совета музея, заместителя министра энергетики РФ Кирилла Молодцова, в ближайшее время будет запущено производство объёмной модели подлодки Щ-408 в соответствующем масштабе, она будет плавать на водной поверхности в специально созданном бассейне в помещении музея в средней школе № 504.