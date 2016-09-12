Москва, 12 сентября, 2016, 16:18 — ИА Регнум. Российские города в своём развитии должны ориентироваться на Москву. Об этом 12 сентября на пленарной сессии форума «Городское развитие и совершенствование качества городской среды» на ВДНХ в Москве заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Константин Коровин. Москворецкий мост. 1914

«Мы все любим Москву, это наша столица, можно сказать, что это целое государство по европейским, по планетарным меркам, уникальный город. Она хорошеет и развивается. Наша задача, всех, кто сидит в этом зале, состоит в том, чтобы по таким же законам жизнь развивалась в других городах, чтобы все наши города были современными, благоустроенными, и самое главное — удобными для людей», — сказал Медведев.

По его словам, «это тот мегапроект, за который, как мне думается, нужно взяться».

Напомним, ранее Дмитрий Медведев заявил о том, что Россия должна сохранить городскую среду, которая будет привлекать большое число людей.

«Наша задача — сохранить этот комплекс, в том числе и для потомков. Создать такую среду, которая будет интересна и будет привлекать большое количество людей», — сказал Медведев, обращаясь к мэру Москвы Сергею Собянину.

По его словам, одна из ключевых задач для страны — «разработать современные стандарты развития городов различных типов»: «Как это обычно называют, создать дизайн-код каждого города: набор параметров, характеристик, которые сделают конкретный город, конкретный населенный пункт комфортным».