Медведев: «Москва – это целое государство»
Москва, 12 сентября, 2016, 16:18 — ИА Регнум. Российские города в своём развитии должны ориентироваться на Москву. Об этом 12 сентября на пленарной сессии форума «Городское развитие и совершенствование качества городской среды» на ВДНХ в Москве заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
«Мы все любим Москву, это наша столица, можно сказать, что это целое государство по европейским, по планетарным меркам, уникальный город. Она хорошеет и развивается. Наша задача, всех, кто сидит в этом зале, состоит в том, чтобы по таким же законам жизнь развивалась в других городах, чтобы все наши города были современными, благоустроенными, и самое главное — удобными для людей», — сказал Медведев.
По его словам, «это тот мегапроект, за который, как мне думается, нужно взяться».
Напомним, ранее Дмитрий Медведев заявил о том, что Россия должна сохранить городскую среду, которая будет привлекать большое число людей.
«Наша задача — сохранить этот комплекс, в том числе и для потомков. Создать такую среду, которая будет интересна и будет привлекать большое количество людей», — сказал Медведев, обращаясь к мэру Москвы Сергею Собянину.
По его словам, одна из ключевых задач для страны — «разработать современные стандарты развития городов различных типов»: «Как это обычно называют, создать дизайн-код каждого города: набор параметров, характеристик, которые сделают конкретный город, конкретный населенный пункт комфортным».