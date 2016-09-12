Чита, 12 сентября, 2016, 16:17 — ИА Регнум. Глава Читы Анатолий Михалев поставил под сомнение экономический эффект отмены льгот по земельному налогу для социально незащищенных групп граждан.

kremlin.ru Ветераны

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Читы, на имя главы города Анатолия Михалева и председателя комитета по финансам администрации городского округа Дениса Гарифанова пришло письмо от министерства финансов Забайкалья, в котором предлагается до 1 октября провести оценку эффективности налоговых льгот по местным налогам, а также увеличить ставки земельного налога по категориям земель до максимального значения.

«Но что это означает? По сути, предлагается отменить льготы по земельному налогу, которые решением думы Читы установлены для инвалидов первой и второй групп инвалидности, инвалидов детства, ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых действий, — отметил Анатолий Михалев. — Если эту льготу отменить, доходная часть бюджета Читы увеличится на 3 млн 211 тысяч рублей. Но в данном случае ценнее поддержка тех горожан, которые особо в ней нуждаются. Нельзя допустить лишения льгот ветеранов и инвалидов».

В соответствии с пояснительной запиской к предлагаемому проекту решения, предлагается увеличить ставку земельного налога для земельных участков, занятых многоквартирными жилыми домами, блокированными жилыми домами, общежитиями, домами для престарелых с 0,2% до 0,3%, занятых отдельно стоящими индивидуальными жилыми домами усадебного типа; одно-, двухквартирными индивидуальными домами — с 0,25% до 0,3%.

Всего в случае принятия проекта решения дополнительные доходы бюджета по земельному налогу в 2018 году составят 79,5 млн рублей. Планируется, что новая ставка налога начнет действовать с 1 января 2017 года.