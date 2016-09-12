Москва, 12 сентября, 2016, 16:11 — ИА Регнум. Рост добычи нефти окажет давление на нефтяные котировки, до конца 2016 года цена на нефть может упасть ниже 40 долларов за баррель. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 12 сентября аналитик АЛОР БРОКЕР Кирилл Яковенко, комментируя корректировку прогноза ОПЕК по добыче нефти в России в стороны повышения.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Рост добычи окажет давление на нефтяные котировки. Сейчас многие страны мира, включая Иран, постепенно наращивают производство «черного золота», при этом число буровых установок в США продолжает расти. Такая ситуация на фоне активной замены в прогрессивных странах традиционных источников энергии альтернативными, может привести к падению цен на нефть Brent ниже уровня 40 долларов за баррель до 2016 года», — отметил эксперт.

Не исключено, что будет достигнута отметка 30 долларов за баррель к концу 2017 года, продолжил он. «Что касается краткосрочных прогнозов, то до конца недели мы ожидаем нефть на отметке 45 долларов за баррель, подтолкнуть котировки вниз могут данные по запасам нефти в США, которые увидят свет 14 сентября», — сказал Яковенко.

ОПЕК пересмотрела прогноз по добыче нефти в России в 2016 году в сторону повышения на 20 тыс баррелей в день: ожидается рост на 0,14 млн баррелей в день — до 10,99 млн баррелей в день. Прогноз по 2017 году сохраняется на уровне 10,94 млн баррелей в день, следует из сентябрьского доклада ОПЕК. В США добыча нефти в 2016 году ожидается на уровне 13,63 млн баррелей в день и 13,46 млн баррелей в день в 2017 году.