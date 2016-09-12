Новосибирск, 12 сентября, 2016, 17:26 — ИА Регнум. Рядовой, проходивший срочную службу в Новосибирском высшем военном командном училище, умер после вывиха ноги. О том, почему и как умер Дмитрий Семенов, рассказал в социальной сети «ВКонтакте» его брат Александр.

Александр Семенов Рядовой Дмитрий Семенов погиб после травмы ноги

О полученной травме родственники, по словам Александра Семенова, узнали от самого Дмитрия — 20 августа он позвонил и рассказал, что упал с лестницы и вывихнул ногу: «обессиливший и изнуренный от болей он был доставлен в местный госпиталь с почерневшей правой ногой и с нефункционирующими почками». Матери курсант сообщил, что ему будут отнимать ногу.

«Неужели вывих (или растяжение — показания разнятся) привел к таким последствиям?! Может быть, случилось нечто иное, более страшное?! Так оно и произошло. Только страшно стало от того, что военнослужащему была неправильно оказана первая медицинская помощь», — пишет брат Семенова, негодуя, что командир «после случившегося повез рядового не в военный госпиталь, а в обычную городскую клинику, где ему по какой-то непонятной причине неправильно наложили лангет, создав тем самым опасность для мягких тканей, а после медицинских процедур (манипуляций) солдата по приказу ротного было решено отправить не в санчасть, а в казарму». По словам родственников, только 19 августа было принято решение о транспортировке больного в местный военный госпиталь.

«Врачи и специалисты (хирурги, нейрохирурги) делали все возможное, для того чтобы заработали почки, (специально для этого была доставлена из Петербурга искусственная почка, необходимая для процедуры гемодиализа). После недели, проведенной в госпитале, наметилась положительная динамика, и тогда было решено отправить Дмитрия в Москву, в один из самых авторитетных и почитаемых госпиталей страны, в лечебное учреждение им. Бурденко, где лучшие доктора и специалисты столкнулись с предрекаемыми коллегами из Новосибирска «подводными камнями», ставшими, возможно, причиной смерти.

Этот трагичный случай пока не комментируют ни в училище (где только отмечают, что молодой человек умер в Москве и что результаты экспертизы будут готовы через месяц), ни в военно-следственном отделе Следственного комитета.

В то же время ИА REGNUM удалось пообщаться с Александром Семеновым. Он сообщил, что «фактической информации» с момента предоставления эпикриза появилось достаточно.

«В эпикризе, составленном в Бурденко, говорится, что клинический диагноз: «Основное заболевание: синдром длительного сдавления правой конечности (18 августа). Критическая ишемия правой нижней конечности. Операция (19 августа): фасциотомия правой голени. Операция (20 августа): ампутация правой нижней конечности, некрэтомия. Осложнения: острая почечная недостаточность, острая дыхательная недостаточность. Причина смерти: прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне рефрактерного септического шока. В тексте эпикриза (составленного в новосибирском госпитале) сказано, что «при поступлении в 12:30 больной был осмотрен и обследован врачами госпиталя, после чего был выставлен диагноз: «острый глубокий артериовенозный тромбоз правой голени», — пока это все, что смог сообщить Александр Семенов.

Дмитрия Семенова не стало 4 сентября.