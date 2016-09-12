Стокгольм, 12 сентября, 2016, 18:42 — ИА Регнум. Если Швеция отойдет от традиционной для нее политики неприсоединения к военным и военно-политическим блокам, напряженность в Балтийском регионе возрастет. Об этом министр иностранных дел Маргот Валльстрём и министр обороны Петер Хультквист заявили в совместной статье, опубликованной в газете Dagens Nyheter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ветры

Изменение Швецией доктрины политики безопасности будет выглядеть «драматично» и «революционно», констатируют министры. «Это напрямую повлияет на безопасность в нашей части Европы, — пишут Валльстрём и Хультквист. — Неприсоединение Швеции к альянсам положительно влияет на стабильность в регионе».

Отметим, совместная статья министров была опубликована в пятницу, 9 сентября, после того как правительству Швеции был представлен доклад, в котором оценивались плюсы и минусы возможного вступления Швеции в НАТО, а также потенциал для международного оборонного сотрудничества. Документ подготовлен в рамках оборонного соглашения, которое в прошлом году заключили крупнейшие шведские партии.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно автору документа (это опытный дипломат Кристер Брингеус), присоединение Швеции к альянсу может послужить мощным фактором, сдерживающим Россию в регионе. Открытое противостояние вряд ли возможно, вступление в НАТО спровоцирует политический кризис между Россией и Швецией, прогнозирует он.

Если же военное столкновение и произойдет, то, уверен эксперт, Швеция как мишень вряд ли интересует соседнее государство. Вероятнее всего, Россия будет нападать на прибалтийские республики, но Стокгольму избежать участия в региональном конфликте не удастся.