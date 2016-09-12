Омск, 12 сентября, 2016, 17:13 — ИА Регнум. В Омской области набирает обороты борьба за места в Госдуму, а также в региональный парламент. Представители партий во всеуслышание заявляют о своей готовности к предстоящему единому дню голосования.

Джордж Беллоуз. Обращение к народу. До 1925

Например, сегодня, 12 сентября, громкое заявление сделал депутат Госдумы, лидер омских коммунистов Александр Кравец. По его словам, омские коммунисты настроены взять большинство мандатов на выборах в Заксобрание, сообщает «БК 55».

«Если мои товарищи выполнили те установки, чему мы их учили, то фактически у нас на каждом избирательном округе реальная возможность одержать победу. В то время как ставка «ЕР» будет на повышение явки на селе, а в городе ее повысят ловушками для покемонов. «Единая Россия» в чрезвычайно сложной ситуации, у них паника. Мы настроены на победу, а она означает получение большинства. У них ничего не получится. У «ЕР» сейчас ставки не на партию, а на одномандатников. Однако у нас самая серьезная избирательная кампания за всю историю выборов Омского региона. Выборы в Заксобрание и в Госдуму покажут, чьи желания в итоге сбылись», — цитирует портал лидера омских коммунистов.

Это заявление корреспонденту ИА REGNUM прокомментировали омские единороссы: «Термин «паника» в нашей работе вообще неуместен. У нас преобладает абсолютно нормальный рабочий процесс».

Также ИА REGNUM удалось получить комментарий у представителей регионального отделения ЛДПР. «Мы постоянно мониторим социологические опросы. Согласно их данным, наши позиции очень уверенные, мы удерживаем высокий рейтинг. Что касается КПРФ, с их стороны это слишком амбициозное заявление», — сказали в пресс-службе реготделения ЛДПР.

Председатель совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Дмитрий Горовцов (зарегистрированный кандидат в депутаты Госдумы от «СР», действующий депутат Госдумы — прим. ИА REGNUM ) дал более подробный комментарий.

По его словам, «это далеко не первое подобное заявление, которое исходит от лидера КПРФ в Омской области». «Оно связано с постоянными заявлениями КПРФ об успехах советского прошлого, о том, что коммунисты выиграли Великую Отечественную войну, вышли в космос и так далее. Одно забывает уточнить господин Кравец, что нынешняя КПРФ никакого отношения к тем заслугам, к тем великим победам, которые были в годы советской власти, не имеет. Это уже совершенно другие коммунисты. В программных заявлениях КПРФ давно отвергнуты истинные коммунистические требования. Они давно признали частную собственность, отказались от идей Маркса, Ленина, Сталина, диктатуры пролетариата и т. д. И весь этот обман ради одной цели — сохранить теплые места в парламенте, в том числе в и омском Законодательном собрании», — заявил Горовцов. «Все эти победные реляции ничего общего с действительностью не имеют. Поэтому это заявление КПРФ — очередная попытка дезинформировать избирателей», — подытожил он.

Омский политолог Инна Ветренко считает, что заявление лидера омских коммунистов «можно рассматривать просто как предвыборную агитацию, которая нацелена на то, чтобы продемонстрировать свое преимущество перед конкурентами, попугать их и не более того, так называемая предвыборная риторика, которая у многих кандидатов и партий содержит подобные заявления».

«Что касается реальных шансов КПРФ. В прошлом созыве они имели 10 мандатов. Я думаю, в этот раз у коммунистов есть шанс увеличить свое присутствие в Законодательном собрании. Однако эта возможность не такая большая, как заявляет Кравец, пугая единороссов. Взять большинство у них вряд ли получится, потому что Законодательное собрание Омской области избирается по смешанной системе. Поэтому единороссы возьмут свой процент по спискам, плюс они пошли по известному еще в прошлую предвыборную кампанию принципу «Разделяй и властвуй», то есть выдвинули своих одномандатников по всем 22 округам. Поэтому сформировать фракцию, состоящую из большинства коммунистов, вряд ли удастся», — рассуждает политолог.

«Но, повторюсь, возможность увеличить количество мандатов с 10 у них есть. Город Омск все-таки считается «красным». И левые настроения, которые выгодны коммунистам, всегда расширяются в условиях экономического кризиса, финансового спада, которые сейчас очевидны. Еще и те политические партии, которые играли на одном с ними электоральном поле («Коммунисты России», «Родина»), не зарегистрированы в качестве кандидатов, поэтому у них есть возможность консолидировать под своими знаменами весь левоориентированный электорат. Все это укрепляет позиции КПРФ в Омской области», — подытожила Инна Ветренко.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в единый день голосования 18 сентября в Омской области пройдут выборы депутатов Государственной думы, депутатов Законодательного собрания региона шестого созыва, а также повторные и дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных районов, городских и сельских поселений (всего 18 избирательных кампаний на частях территорий 14 районов Омской области, в ходе которых замещается 30 мандатов).

По состоянию на 1 июля 2016 года, на территории Омской области зарегистрировано 1 млн 557 тыс. 833 избирателя.

Напомним, выборы в областное Заксобрание пятого созыва состоялись 4 декабря 2011 года. Избрание депутатов проходило по смешанной системе: 22 человека по одномандатным округам и 22 — по партийным спискам. Всего в областной парламент избрали 44 депутата. В состав фракции «ЕР» вошли 27 депутатов, КПРФ — 10 депутатов, ЛДПР — три депутата, «СР» — четыре депутата.