Москва, 12 сентября, 2016, 15:41 — ИА Регнум. Банк России установил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 13 сентября, говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

Доллар США вырос к рублю на 89,22 копейки и составил 65,0539 рубля. Евро прибавил 86,27 копейки — до 73,1986 рубля.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам валют на 13 сентября, составила 68,7190 рубля, она увеличилась на 87,89 копейки.