Ярославль, 12 сентября, 2016, 15:25 — ИА Регнум. 12 сентября на еженедельном оперативном совещании врио губернатора Дмитрий Миронов представил двух новых исполняющих обязанности заместителей председателя Правительства Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

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Максим Авдеев и Роман Колесов ранее работали в структурах Правительства Московской области, в котором до недавнего времени работал Дмитрий Степаненко, назначенный исполняющим обязанности председателя правительства региона.

«Максим Авдеев будет контролировать инвестиционную и промышленную политику — эти направления объединяются в один департамент — и туристическую отрасль. Департамент имущественных и земельных отношений, департамент лесного хозяйства, а также департамент охраны окружающей среды и природопользования, который объединяется с департаментом по охране и использованию животного мира, будет курировать Роман Колесов», — сказал врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов.

Как следует из этих назначений, будет изменена структура Правительства Ярославской области, подчиненность структурных подразделений зампредам. Обновленную структуру ио председателя правительства Дмитрий Степаненко представил врио губернатора в пятницу, 9 сентября. В целом структура была одобрена главой региона, однако Дмитрий Миронов поручил доработать ее и представить окончательный вариант к 26 сентября. Врио губернатора предложил создать самостоятельный контрольный орган, который будет следить за эффективностью использования денежных средств, осуществлять контроль и ревизию деятельности всех органов исполнительной власти.

Дмитрий Миронов также добавил, что будет лично курировать органы власти, отвечающие за надзор: адмтехнадзор, жилнадзор, стройнадзор.

«Необходимо повысить уровень исполнительного органа, ответственного за развитие туристической отрасли, до департамента. Считаю, что туризм является перспективным направлением, на которое мы должны сделать акцент», — сказал врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов.

Отметим, что Максим Авдеев пришел фактически на вакантное место: до июля 2015 года промышленность и инвестиционную политику курировал Михаил Крупин, избранный на пост детского омбудсмена.

«Природный» блок (правда, вместе с департаментом АПК и департаментом ветеринарии) ранее курировал зампредседателя Александр Шилов. Останется ли он работать с усеченными полномочиями или же покинет органы исполнительной власти региона, не сообщается.

Справка ИА REGNUM:

Авдеев Максим Александрович — имеет профильное образование, опыт работы в инвестиционных компаниях и органах государственной власти. В 1998 году окончил Военный университет Министерства обороны РФ. В 2013-м — Российскую академию государственной службы при Президенте РФ. С 2009 по 2015 год работал на руководящих должностях на предприятиях, подведомственных Росимуществу. С 2015 по 2016 год был советником министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Колесов Роман Андреевич — юрист по образованию. В 2007 году окончил с отличием Военный университет Министерства обороны Российской Федерации. Кандидат юридических наук. В период с 2010 по 2015 год занимал должность начальника юридического управления в департаменте природопользования и охраны окружающей среды Правительства Москвы. В январе 2015 года был назначен заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области.