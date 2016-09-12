Тула, 12 сентября, 2016, 15:22 — ИА Регнум. Двое рыбаков — отец и сын — убиты в Тульской области. За неделю до этого они отправились на рыбалку и не вернулись. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР 12 сентября, подозреваемый в совершении двойного убийства задержан.

Жорж Сёра. Рыбаки. 1883

Тела 62-летнего мужчины и его 34-летнего сына были обнаружены 10 сентября в реке Уперта, на территории Богородицкого района. По данным следствия, в преступлении подозревается 33-летний знакомый убитых — он уже задержан.

По версии следствия, 2 сентября все трое выпивали на берегу реки Уперта вблизи села Иевлево Богородицкого района Тульской области. В процессе между собутыльниками возникла ссора. Подозреваемый схватил свое ружье и расстрелял оппонентов. Затем он сбросил тела убитых в реку, где их и обнаружили спустя несколько дней.

Сейчас следователи все обстоятельства совершения преступления.