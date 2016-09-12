Украина создает себе проблемы с кредитованием — Силуанов
Москва, 12 сентября, 2016, 15:17 — ИА Регнум. Поведение Украины — отказ выплатить долг перед Россией на 3,075 миллиарда долларов — создаст в будущем проблемы Киеву с получением кредитов на внешних рынках. Об этом сегодня, 12 сентября, на брифинге заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.
«Программа финансовой помощи Украине от МВФ ставит одну из целей — выход Украины на внешние рынки после завершения программы. Но какое отношение к такому заемщику будет у других инвесторов, если он так поступает с официальными кредиторами», — добавил министр финансов.
Напомним, МВФ осуществляет четырёхлетнюю программу финансовой помощи Украине. Она предусматривает вливание $17,5 млрд в украинскую экономику. Все эти деньги даются в кредит, который Украина потом будет выплачивать много лет.
Первый транс в размере $5 млрд был перечислен Киеву в марте 2015 года. Второй транш на сумму $1,7 млрд — в августе 2015 года. Выделение третьего транша постоянно откладывалось из-за политического кризиса на Украине, который привел к падению кабинета Арсения Яценюка.
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Как сообщало ИА REGNUM, Украина задолжала РФ 3,075 миллиарда долларов по облигациям. Но Россия не получила официального обращения от украинской стороны о начале процесса переговоров, о начале процесса реструктуризации долга. В феврале 2016 года РФ подала иск в Высокий суд Лондона о взыскании с Украины 3 миллиардов долларов задолженности и невыплаченных процентов на 75 миллионов долларов. Рассмотрение назначено на 17−20 января 2017 года.
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