Москва, 12 сентября, 2016, 15:17 — ИА Регнум. Поведение Украины — отказ выплатить долг перед Россией на 3,075 миллиарда долларов — создаст в будущем проблемы Киеву с получением кредитов на внешних рынках. Об этом сегодня, 12 сентября, на брифинге заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Программа финансовой помощи Украине от МВФ ставит одну из целей — выход Украины на внешние рынки после завершения программы. Но какое отношение к такому заемщику будет у других инвесторов, если он так поступает с официальными кредиторами», — добавил министр финансов.

Напомним, МВФ осуществляет четырёхлетнюю программу финансовой помощи Украине. Она предусматривает вливание $17,5 млрд в украинскую экономику. Все эти деньги даются в кредит, который Украина потом будет выплачивать много лет.

Первый транс в размере $5 млрд был перечислен Киеву в марте 2015 года. Второй транш на сумму $1,7 млрд — в августе 2015 года. Выделение третьего транша постоянно откладывалось из-за политического кризиса на Украине, который привел к падению кабинета Арсения Яценюка.

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Как сообщало ИА REGNUM, Украина задолжала РФ 3,075 миллиарда долларов по облигациям. Но Россия не получила официального обращения от украинской стороны о начале процесса переговоров, о начале процесса реструктуризации долга. В феврале 2016 года РФ подала иск в Высокий суд Лондона о взыскании с Украины 3 миллиардов долларов задолженности и невыплаченных процентов на 75 миллионов долларов. Рассмотрение назначено на 17−20 января 2017 года.

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