Калуга, 12 сентября, 2016, 15:11 — ИА Регнум.



Фото пресс-службы городской Думы Калуги. Глава Калуги Александр Иванов на форуме по совершенствованию качества городской среды.

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов 12 сентября принял участие в форуме «Городское развитие и совершенствование качества городской среды». Организатором мероприятия выступил Всероссийский совет местного самоуправления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги.

На пленарном заседании форума выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев. В мероприятии также приняли участие представители Правительства Российской Федерации и профильных министерств и ведомств, руководители органов региональной власти, местного самоуправления, ведущие эксперты, представители общественных организаций.

Участники форума провели выездные совещания на различных объектах столицы.

Организаторы форума поставили перед собой задачу совершенствования городской среды, как одного из приоритетных направлений национального развития. Перед муниципальными властями стоит задача кардинально улучшить условия жизни в городах России: повысить качество общественных пространств, социальной и транспортной инфраструктуры, рядовой и знаковой застройки.

В рамках форума будут рассмотрены примеры создания публичных зон, комфортных для жителей, благоустройства парковых зон, ландшафтного проектирования.

«На сегодняшний день городская среда большинства муниципалитетов настоятельно требует совершенствования, необходимо кардинальное повышение качества общественных пространств, социальной и транспортной инфраструктуры, — поделился впечатлениями глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, — Представителями муниципального сообщества страны, и в том числе такими организациями как Всероссийский Совет местного самоуправления и Союз представительных органов муниципальных образований накоплен немалый опыт в этом вопросе. Сегодня мы можем поделиться этим опытом с коллегами, узнать о наиболее эффективных методах развития городской среды. Калуге также есть что показать: в нашем городе накоплен значительный опыт по благоустройству городских и дворовых территорий, развитию транспортной инфраструктуры города, значительные успехи были достигнуты в деле совершенствования социальной и спортивной инфраструктуры — достаточно упомянуть решение проблемы с местами в дошкольных учреждениях для детей от трёх до семи лет и программу по массовой установке уличных тренажёрных комплексов и спортивных площадок. Уверен, что на форуме мы приобретём ценный опыт, который сможем использовать для дальнейшего развития нашего города».