Новосибирск, 12 сентября, 2016, 15:29 — ИА Регнум. Лишь 10% застройщиков Новосибирска демонстрирует стабильное финансовое состояние и низкую вероятность банкротства, об этом говорят исследования финансовой стабильности компаний. Анализ по результатам бухгалтерской отчетности провели доценты кафедры информационно-аналитического обеспечения и бухгалтерского учета Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ).

Анна Алябьева ИА REGNUM Лишь 10% застройщиков Новосибирска демонстрирует стабильное финансовое состояние

Как пояснили ИА REGNUM в вузе, летом 2016 года доценты НГУЭУ совместно с сотрудниками отдела новостроек агентства недвижимости «Жилфонд» провели выборочное исследование финансового состояния застройщиков Новосибирска за 2015 год по данным годовой бухгалтерской отчетности. Необходимость исследования была вызвана еще и тем, что рынок строительства жилья всегда рассматривается как важная социально-значимая проблема, учитывая то количество обманутых дольщиков, которое в последнее время появилось, а также срыва ввода объектов жилого строительства в эксплуатацию и роста цен на жилье в новостройках.

Для проведения исследования были выбраны 40 компаний-застройщиков, 19 из них отказались предоставлять годовую бухгалтерскую отчетность. Остальным же была дана общая оценка финансового состояния, проанализированы показатели платежеспособности и финансовой устойчивости, оценена потенциальная вероятность банкротства.

Исследование показало, что строительная отрасль Новосибирска находится в достаточно сложном финансовом состоянии и многие компании, по сути, близки к банкротству. Есть компании и достаточно успешные, но их гораздо меньше. При этом исследователи отмечают, что такой анализ важен еще и тем, что новосибирцы достаточно активно приобретают квартиры именно по договору долевого участия. И, казалось бы, когда люди принимают решение о том, чтобы инвестировать собственные средства в строительство, то финансовое состояние застройщиков должно волновать потенциальных инвесторов. И федеральный закон позволяет это сделать. Но тем не менее, на практике получается все по-другому. Эксперты предполагают, что к этому может приводить и «правовой нигилизм» самих застройщиков, и «правовой нигилизм» граждан — ни все знают о том, что можно получать информацию о финансовом положении того или иного застройщика, а застройщики, в свою очередь, должны ее предоставлять, но по той или иной причине этого не делают.

«Проведенный анализ свидетельствует о кризисном финансовом состоянии строительной отрасли. У подавляющего большинства исследуемых застройщиков (90%) на конец 2015 года появились проблемы с платежеспособностью и финансовой устойчивостью», — заявила доцент кафедры информационно-аналитического обеспечения и бухгалтерского учета, кандидат экономических наук Ирина Белозерцева.

У 35% застройщиков, в том числе «АКД-Мета», «Новосибирск Строймастер», «Сибирь-развитие», «Новосибирский квартал», «Жилищная инициатива», «НОЭМА-Инвест», «Береговое», «ТаГо» уменьшилась валюта баланса, что с одной стороны, свидетельствует о вводе объектов в эксплуатацию, а с другой — о сужении масштабов бизнеса.

Стабильное финансовое состояние и низкую вероятность банкротства демонстрируют две компании — «Краснообскмонтажспецстрой» и «ИНВЕСТТЭК».

Работа, по словам исследователей, будет продолжена. Предполагается охватить максимальное число застройщиков. По итогам 2016 года планируют сделать рейтинговую оценку застройщиков по финансовым параметрам и активам.