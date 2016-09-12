Красногорск, 12 сентября, 2016, 15:29 — ИА Регнум. Московская область вышла на первое место по объемам жилищного строительства на территории РФ. На сегодняшний день в Подмосковье строится 27 миллионов квадратных метров жилья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

По словам начальника управления анализа документов территориального планирования и планировки территорий на земельных участках частной собственности министерства строительного комплекса Московской области Андрея Балука, в 2015 году по сравнению с 2014 годом в области наблюдалось падение объемов жилой застройки и увеличение объемов деловой недвижимости — было одобрено на 60% меньше объектов жилья, чем в 2014 году. Теперь же область находится на первом месте по объемам жилищного строительства в РФ.

Он также отметил, что среди основных направлений политики строительного комплекса Московской области на сегодняшний день является сокращение дефицита в договорах долевого участия, школах и поликлиниках, сокращение дефицита мест приложения труда, точечной застройки. Приоритет отдается комплексному развитию системы: дом — работа — отдых.

Сегодня Градостроительный совет Московской области дает положительные рекомендации лишь тем застройщикам, которые берут на себя социальные обязательства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несмотря на политику властей области по контролю за выполнением застройщиками взятых на себя обязательств по строительству социально значимых объектов, в регионе наблюдается нехватка поликлиник, детских садов и школ. Так, зимой 2016 года глава области Андрей Воробьев объявил в Балашихе и Королеве мораторий на строительство. В этих городах отмечается нехватка СЗО из-за проектов планировки с отложенным дефицитом объектов социальной инфраструктуры, утвержденных до 2012 года.