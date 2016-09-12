Челябинск, 12 сентября, 2016, 14:53 — ИА Регнум. В Челябинской области начат масштабный мониторинг учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках общефедеральной программы инициированной министерством образования и науки РФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Перов. Дети-сироты на кладбище (фрагмент). 1864

Мониторинг учреждений, ранее называвшихся детские дома, а теперь центрами по устройству детей в семьи, проводится членами и экспертами Общественной Палаты Челябинской области, представителями системы образования, здравоохранения, социального обслуживания населения, общественных организаций, уполномоченными по правам человека и ребенка по Челябинской области. Возглавила рабочую группу по осуществлению контроля Елена Сыркина. В ходе проверок будет дана оценка соответствия организаций требованиям постановления правительства России от 1 сентября 2015 года «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Комментарии о первых результатах мониторинга учреждений пребывания детей дала уполномоченный по правам человека Маргарита Павлова. Она рассказала об изменениях, которые уже произошли в системе, и о перспективе дальнейшего положения пребывания детей в реорганизованных детских центрах.

«До сознания детей же не доводится, что был детский дом, а сейчас центр временного содержания. Это больше для сотрудников. Если это раньше был детский дом, а сейчас его переименовали в центр по устройству детей в семьи, то дети только ощутят это по тем действиям которые будут предприниматься по жизнеустройству. То есть сейчас больше будет упор не на просто вопросы как накормить, чем развлечь и обеспечение безопасности, а на то, что ребенок в этом учреждении не пожизненно проживает, а все-таки будет устроен в семью», — сообщила Маргарита Павлова.

По возвратам детей из приемных семей обратно в центры временного пребывания уполномоченный назвать масштаб проблемы не смогла, но пообещала, что цифры будут подготовлены в ближайшее время.

«Мониторинг у нас только начался, поэтому цифры пока назвать не могу. Но могу с уверенностью сказать, что среди тех родителей, которые прошли школу приемных родителей, количество возвратов практически минимально. Основные возвраты детей происходят из семей где бабушки и дедушки, то есть это близкие родственники. Происходит это тогда, когда у детей начинается кризисный возраст, когда пособия начинает не хватать из-за возникающих желаний подростков, например, на новые компьютер или одежду. Мы анализировали случаи, и в основном из-под опеки возвращают детей, в тех случаях, когда ее оформили бабушки и дедушки», — пояснила омбудсмен.

При этом, как пояснила уполномоченный, телефоны доверия и прочая информация, сообщающая детям об их правах, не мешает взаимоотношениям между сотрудниками учреждений и пребывающими в центрах воспитанниками.

«Для нас самое главное, чтобы у ребенка был под рукой телефон доверия. То есть чтобы в трудной ситуации у ребенка была возможность воспользоваться им. При обследованиях мы обратили внимание на излишнее количество телефонов доверия разных служб, и решили, что должен быть один единый номер, так как дети не понимают значения всех номеров телефонов от разных служб. А на общем телефоне доверия работают квалифицированные психологи, которые подскажут детям нужную информацию», — отметила уполномоченный.

Как пояснила Маргарита Павлова, несмотря на смену названия и статуса детских сиротских учреждений с детских домов на центры временного пребывания, сотрудники продолжают выполнять роль воспитателей: «появились дополнительные отделения и дополнительные сотрудники, которые стали заниматься с приемными родителями, с кровными родителями. Их просто завели в штат, как дополнительные единицы. А те, кто были воспитателями, — как были ими, так и остались».

Вместе с тем, правозащитница сообщила, что вряд ли бывшие детские дома, а ныне центры временного пребывания детей, будут все закрыты. Дети в них, по ее мнению, продолжат находиться.

«Центры по устройству детей в семьи нужны. Потому что это жизнь, и она говорит о том, что трудные ситуации периодически случаются, они бывают совершенно разными. И вот такие центры по устройству детей напротив нужны, потому что они помогают разобраться и взрослым, и детям в той ситуации, в которой ребенок оказался. Когда есть такой центр, — ребенок может жить, может быть в безопасности, может радоваться, учиться жизни, ее основам. Такие центры нужны. Хотелось бы чтобы их меньше было, но — это жизнь», — заключила Маргарита Павлова

Отметим, мониторинг бывших детских домов, а ныне центров временного пребывания детей будет проходить в Челябинской области до ноября 2016 года. Будут проверены 57 действующих учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. После проведенной работы данные будут обработаны и представлены для формирования «дорожной карты», которая будет рассмотрена министерством образования и науки РФ в феврале 2017 года.