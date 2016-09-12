Вена, 12 сентября, 2016, 14:52 — ИА Регнум. Мировой спрос на нефть в 2016 году составит 94,27 млн баррелей в сутки, что превышает показатель 2015 года на 1,23 млн баррелей в сутки. Обновленный прогноз по росту спроса на нефть в мире, повысившийся на 10 тыс. баррелей в сутки, представлен в сентябрьском докладе Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК).

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Предполагается, что в 2017 году спрос на нефть в мире достигнет 95,42 млн баррелей в сутки, то есть, по сравнению в текущим годом, вырастет на 1,15 млн баррелей. Что касается спроса на нефть стран-членов организации, то, по оценкам, в 2016 году он вырастет на 1,7 млн баррелей по сравнению с минувшим годом и составит 31,7 млн баррелей. В августовском докладе этот прогноз был выше на 200 тыс. баррелей в сутки.

В 2017 году специалисты ОПЕК ожидают спроса на нефть стран организации на уровне 32,5 млн баррелей в сутки, что превышает показатель 2016 года на 800 тыс. баррелей в сутки. Предполагается, что спрос на нефть стран, не входящих в организацию, в 2016 году составит 56,32 млн баррелей в сутки, а в 2017 году — 56,52 млн баррелей в сутки.