Мурманск, 12 сентября, 2016, 14:47 — ИА Регнум.



2554813 Свежая рыба

Свежая рыба все реже поступает в Мурманскую область. К такому выводу, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, пришли в Мурманском морском рыбном порту. Неутешительные данные были озвучены на минувшем заседании рыбаков под председательством заместителя министра сельского хозяйства — руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова.

«Генеральный директор АО ММРП Олег Креславский сравнил данные по вылову и выпуску рыбопродукции судами Северного бассейна с объёмами поставок в рыбный порт, — сообщил пресс-секретарь АО ММРП Алексей Бакуменко. — Результат ожидаем и неутешителен, если в 2009 году 36% от выпуска рыбопродукции поступало на родной берег, то к 2015 году эта цифра снизилась до 27%, притом, что вылов по бассейну растёт».

Как считают в порту, на ситуацию негативно влияют несколько факторов. Так, к примеру, одной из причин происходящего стало сокращение количества рыбопромысловых судов, работающих на Северном бассейне. За последние 10 лет оно упало почти в 2 раза: в 2006 году их было 405, а в 2015 — 242.

«Курс рубля толкает рыбопромышленников на более выгодную продажу уловов за рубеж, — отметил Бакуменко. — Административные барьеры отпугивают рыбаков от мурманского порта».

Как подчеркнул представитель порта, в качестве доказательства второго тезиса Олег Креславский привел данные по экспорту рыбы через порт Мурманск: за 5 лет объёмы увеличились в два раза. При этом солидная доля пришлась на транзитный груз, который рыбаки в Мурманске не выгружают, а только проводят таможенное оформление.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, в Заполярье открылась рыбоперерабатывающая фабрика. Производство общей площадью 55 000 кв. м. расположено на берегу Кольского залива. Предполагается, что ввод в эксплуатацию крупнейшего в регионе комплекса по переработке рыбы внесёт значительный вклад в развитие отечественного рыбопромышленного комплекса. Объём инвестиций в проект по созданию фабрики составил около 1,4 млрд. рублей. Продукцию собираются распространять как в регионе, так и за его пределами.

Однако, как много рыбопродукции отправится на прилавки Мурманска, пока неясно. На церемонии открытия фабрики губернатор Марина Ковтун заявила, что «всё будет зависеть от спроса».