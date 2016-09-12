Санкт-Петербург, 12 сентября, 2016, 14:45 — ИА Регнум. Крестный ход по главной магистрали Санкт-Петербурга собрал около 50 тысяч участников. Он был посвящен отмечаемому 12 сентября Дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, небесного покровителя города на Неве и всей северо-западной Руси.

gov.spb.ru Крестный ход по Невскому проспекту

Как сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургской митрополии РПЦ, в крестном ходе приняли участие священнослужители, представители православных приходов города и области, общественных объединений, учащиеся духовных школ и верующие горожане.

Праздничное богослужение в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. В Казанском кафедральном соборе богослужение возглавил архиепископ Петергофский Амвросий

«По окончании богослужения архиереи и сослужившее им духовенство возглавили молитвенное шествие по Невскому проспекту от Казанского собора к площади Александра Невского», — отметили в митрополии.

В полдень участники акции подошли к площади, названной в честь князя, где встретились с малым крестным ходом, который прошел из Свято-Троицкого собора с мощами святого Александра Невского.

На специально сооруженном помосте посреди площади был отслужен молебен небесному покровителю северной столицы, к его памятнику были возложены цветы. Также состоялось чествование ветеранов Великой Отечественной войны — кавалеров ордена Александра Невского, торжественным маршем по площади прошли рота почетного караула и курсанты военных училищ.

12 сентября 1724 года, желая увековечить победу в Северной войне (1700−1721) и дату установления Ништадтского мира, император Петр I велел перенести в новую столицу из Владимира мощи святого князя Александра Невского. До 1917 года в северной столице этот день был выходным, совершался крестный ход от Исаакиевского собора по главной городской магистрали до Александро-Невской лавры. Традиция крестного хода по Невскому проспекту была возобновлена в 2013 году.