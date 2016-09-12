Рыбинск, Ярославская область, 12 сентября, 2016, 14:29 — ИА Регнум. Отец и брат Андрея Фомочкина, который развернул на открытии Параолимпиады в Рио-де-Жанейро российский флаг, живут в России, в городе Рыбинске Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации города.

фото сайта rybinsk.ru Денис Добряков, Сергей Фомочкин, Василий Фомочкин

10 сентября Василий Павлович Фомочкин и Сергей Фомочкин приняли участие в празднике в честь дня рождения микрорайона Мариевка, где они живут. На празднике жители города и представители власти поблагодарили семью за поступок сына и брата.

«Я горжусь своим сыном, его поступком. Он заступился не только за российских параолимпийцев, а за всю Россию», — сказал Василий Фомочкин.

«Настоящие герои — белорусские параолимпийцы, которые приняли решение. Мой брат блестяще выполнил общее решение команды», — подчеркнул Сергей Фомочкин.

«Как бы нас ни разъединяли, в душе мы остаёмся жителями единой большой страны, частью которой являются город Рыбинск и микрорайон Мариевка», — обратился к жителям микрорайона глава города Рыбинска Денис Добряков.

Андрей Фомочкин начал свою спортивную карьеру в Армавире, где и жила вся семья. Он занимался десятиборьем, но после травмы на тренировке вынужден был завершить спортивную карьеру. Он продолжил работать в спорте уже в Белоруссии, откуда и был направлен на Параолимпиаду.

Отец и брат Андрея — военные. Сергей Фомочкин приехал в Рыбинск по службе, остался здесь жить и перевез к себе родителей.