Чебоксары, 12 сентября, 2016, 14:27 — ИА Регнум. В Чувашии в январе-августе 2016 года построено 5178 квартир общей площадью 323,4 тыс. кв. метров. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом общая площадь введенного жилья уменьшилась на 19,9%, сообщили ИА REGNUM предварительные данные в Чувашстате.

ИАА REGNUM Новоюжный район Чебоксар

Из них строительными компаниями введено 220,6 тыс. кв. метров жилья, что на 22,1% ниже уровня января-августа 2015 года. Объём обеспечен за счёт строительства нового жилья. Жители Чувашии построили за восемь месяцев 102,8 тыс. кв. метров — падение на 14,9%.

Средняя стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилья (без пристроек и без домов, построенных населением за свой счет и с помощью кредитов) составила 34 444 рублей. Это на 0,7% выше к уровню января-августа 2015 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в I полугодии в Чувашии количество договоров долевого участия в жилищном строительстве снизилось на 2% и составило 3372. Число регистрационных сделок с жилыми помещениями сократилось на 29% к I полугодию прошлого года периоду, составив 41 821.

Отметим, что в этом году в Чувашии из месяца в месяц падает жилищное строительство. Наибольшее снижение было по итогам января-мая (индекс составил 47,7% к уровню января-мая 2015 года).