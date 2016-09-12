Воронеж, 12 сентября, 2016, 14:40 — ИА Регнум. В Воронеже 11 сентября завершила свою работу четырехдневная выставка-ярмарка садово-паркового искусства «Воронеж — сад». Мероприятие проходило с 9 по 11 сентября в Центральном парке («Динамо»).

Марина Каширская ИА REGNUM VI Международная выставка-ярмарка «Воронеж — сад»

По словам руководителя департамента природных ресурсов и экологии Алексея Карякина, каждый день фестиваля имел определенную тему. В первый день прошли конкурсы среди мастеров ландшафтного дизайна и флористики — оценивали их инсталляции специалисты из Москвы, Петербурга, Англии и Франции. Главными событиями второго дня стали торжественное открытие выставки, детский фестиваль «Планета цветов» и танцевальный мастер-класс. В третий день основными темами стали здоровый образ жизни и свадебная флористика, в четвертый — Год российского кино.

Марина Каширская ИА REGNUM VI Международная выставка-ярмарка «Воронеж — сад»

Участники конкурса создавали инсталляции из цветов, фруктов, соломы, воссоздавали сцены из советских фильмов и популярных современных мультфильмов. На территории ярмарки работал мини-кинотеатр в виде кита, который показывал черно-белые детские фильмы. На территории ярмарки работал фуд-корт, а также лавки с сувенирами и фермерскими продуктами.

В программе выставки-ярмарки были концерты, детские мастер-классы, встречи с популярными российскими актерами. Воронежская студия мультипликации Wizart Animation показывала свои мультфильмы и обучала желающих азам создания анимационных персонажей. В одном из павильонов в третий день работал контактный зоопарк, где можно было пообщаться с питомцами Воронежского зоопарка. В субботу, 10 сентября, гостей выставки ждал мастер-класс по диетологии и фитнес-тренировка, а также уроки актерского мастерства. Последний день практически полностью был посвящен встречам с актерами и театральным мастер-классам.

Марина Каширская ИА REGNUM VI Международная выставка-ярмарка «Воронеж — сад»

Выставка садово-паркового искусства проходит в Воронеже уже в шестой раз. Раньше она носила название «Воронеж — город-сад», теперь название сократилось, а мероприятие переехало на новую площадку — в открывшийся в 2016 году после реконструкции Центральный парк. Несмотря на то, что «Воронеж — сад» развернулся на огромной площади, парк для участников и посетителей оказался явно тесным, особенно в выходные дни.