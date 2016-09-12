Ярославль, 12 сентября, 2016, 14:18 — ИА Регнум. 12 сентября житель Ярославской области устроил одиночный пикет у здания региональной Избирательной комиссии. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, мужчина объявил о голодовке и требует медицинского лечения.

Мужчина расположился перед входом в здание Облизбиркома с табуретом, сумкой, бутылкой воды и разложенным на асфальте баннером с обвинениями в адрес «Единой России».

«Я — чернобылец! Воры из «Единой России» отказывают мне в лечении. Я объявил голодовку!», — гласит текст на баннере, напечатанном в типографии.

Пикетчиком оказался известный в Ярославской области житель Данилова Сергей Зайцев. Мужчина уже долгие годы устраивает публичные акции, позиционируя себя как чернобыльца, которому якобы незаконно отказывают в лечении. При этом многие журналисты и блогеры, пытавшиеся разбираться в ситуации, отмечают агрессивное поведение Сергея Зайцева и противоречия его позиции реальным фактам.

Сам он, похоже, решил использовать последнюю неделю перед выборами, чтобы привлечь внимание общественности. На вопрос, почему он устроил пикет именно перед облизбиркомом, Зайцев пояснил — именно избирком зарегистрировал на участие в выборах «воров».

«Вся страна 15 лет знает, что они воры. Тем не менее, регистрируют их, чтобы они опять шли воровать», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Сергей Зайцев.

Однако, как выяснилось, «ворами» Сергей Зайцев считает не только «Единую Россию», но и другие парламентские партии, и вообще всех представителей власти.

«Все они воры. Подписывают законы, противоречащие Конституции. Воры, конечно», — резюмировал Зайцев.

В ярославском облизбиркоме выразили сомнения в адекватности протестующего и его заявлений.

«Что хочет этот человек — не понятно. Может он думает, что именно избирательная комиссия занимается вопросами льгот для участников ликвидации последствий чернобыльской аварии? Если это политическая акция, то его никто не лишает конституционного права голосовать согласно своих убеждений», — заявил корреспонденту ИА REGNUM представитель облизбиркома.

На место событий была вызвана полиция. Однако правоохранители пикетчика задерживать не стали.

«А нет состава преступления. Одиночный пикет. Я трезв, не харкаю, ни к кому не пристаю», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Сергей Зайцев.