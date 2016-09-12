Москва, 12 сентября, 2016, 14:15 — ИА Регнум. Российские пограничники действуют строго по закону, и ноты протеста со стороны Польши ровным счетом ничего не изменят. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Схема REGNUM Новый путь поляков из России в Польшу

Парламентарий удивлен поведением польской стороны. С одной стороны, Варшава не собирается возобновлять режим пограничного передвижения с Калининградской областью, приостановленный в начале июля из-за поведения саммита НАТО, рассуждает сенатор. «Я уже не говорю о целенаправленном разрушении памятников советским воинам-освободителям на территории Польши и других антироссийских акциях», — указал он. «А с другой, — в ультимативной форме требует для себя определенных послаблений», — отмечает Клинцевич.

«Так не бывает. Политика — не улица с односторонними движением. Польская сторона буквально вынуждает нас строить с ней отношения на сугубо формальной основе», — заключил сенатор.

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Посольство Польши в Москве направило российским властям ноту, где говорится, что пограничники не пропускают поляков в страну через границу с Белоруссией. Польские дипломаты заявили, что сотрудник дипломатической миссии не смог заехать в Россию через КПП в Красной горке.

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Между тем действия российских пограничников, не пропускающих поляков на территорию России через Белоруссию, связаны с тем, что через контрольно-пропускной пункт в Красной горке на российскую территорию могут заезжать только белорусские граждане, сообщили в пограничной службе ФСБ России.