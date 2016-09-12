«Польша вынуждает Россию строить отношения на формальной основе»
Москва, 12 сентября, 2016, 14:15 — ИА Регнум. Российские пограничники действуют строго по закону, и ноты протеста со стороны Польши ровным счетом ничего не изменят. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.
Парламентарий удивлен поведением польской стороны. С одной стороны, Варшава не собирается возобновлять режим пограничного передвижения с Калининградской областью, приостановленный в начале июля из-за поведения саммита НАТО, рассуждает сенатор. «Я уже не говорю о целенаправленном разрушении памятников советским воинам-освободителям на территории Польши и других антироссийских акциях», — указал он. «А с другой, — в ультимативной форме требует для себя определенных послаблений», — отмечает Клинцевич.
«Так не бывает. Политика — не улица с односторонними движением. Польская сторона буквально вынуждает нас строить с ней отношения на сугубо формальной основе», — заключил сенатор.
Читайте также: Польше разъяснили причину действий российских пограничников
Посольство Польши в Москве направило российским властям ноту, где говорится, что пограничники не пропускают поляков в страну через границу с Белоруссией. Польские дипломаты заявили, что сотрудник дипломатической миссии не смог заехать в Россию через КПП в Красной горке.
Читайте также: «Мы видим идеологическую войну Польши против России»
Между тем действия российских пограничников, не пропускающих поляков на территорию России через Белоруссию, связаны с тем, что через контрольно-пропускной пункт в Красной горке на российскую территорию могут заезжать только белорусские граждане, сообщили в пограничной службе ФСБ России.