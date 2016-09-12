Москва, 12 сентября, 2016, 14:14 — ИА Регнум. Заместитель начальника Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России по Москве Денис Никандров, проходящий по делу о получении особо крупной взятки, заявил, что ФСБ России оказывает на него давление во время его пребывания в СИЗО, передают «Вести».

Николай Ярошенко. Заключенный (фрагмент). 1878

"Они приходят ко мне, говорят, что все судьи Лефортовского суда подконтрольны им, и они примут нужное им решение», — сказал Никандров.

Адвокат Никандрова потребовал, чтобы дело его подзащитного рассматривал другой суд. Защита заявила ходатайство об отводе состава московского Лефортовского суда.

«Я считаю, что вопрос о продлении ареста должен рассматривать другой суд», — сказал Никандров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Никандров проходит по делу о взятке в особо крупном размере. Наряду с ним, фигурантами дела выступают глава УСБ СКР Михаил Максименко, а также его заместитель Александр Ламонов.

По версии следствия, перечисленные должностные лица получили крупную взятку в один миллион долларов за то, что, используя служебное положение, смягчили обвинение криминальному авторитету Андрея Кочуйкова. В результате «Итальянец» оказался на свободе. 4 августа стало известно, что Никандров оставлен под арестом до 15 сентября.

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