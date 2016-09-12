Пермь, 12 сентября, 2016, 14:09 — ИА Регнум. В Пермском крае в январе-августе 2016 года сдано в эксплуатацию 7 тыс. 603 квартиры общей площадью 454,4 тыс. кв. метров, что составило 76,8% к вводу жилья в аналогичном периоде 2015 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Пермьстата.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Стройка

Наибольшее падение зафиксировано у индивидуальных застройщиков, здесь объем введения в строй жилой площади уменьшился по сравнению с восемью месяцами 2015 года на 46,7%, и составил 142,1 тыс. кв. метров

Индивидуальными застройщиками за счѐт собственных и привлечѐнных средств построены жилые дома общей площадью 142,1 тыс. кв. метров, или 46,7% к январю-августу 2015 года.

За восемь месяцев 2016 года объемы возведения жилых домов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года возросли на территории 16 городских округов и муниципальных районов. Значительно (более чем в два раза) — в Березниках и Чердынском районе. Одновременно с этим произошло снижение объемов жилищного строительства в 30 муниципальных образованиях края. Самый заметный спад, более чем на 50%, отмечен в городе Соликамске, а также Александровском, Уинском, Гремячинском, Большесосновском, Нытвенском, Соликамском, Добрянском, Осинском и Юрлинском районах.

Средняя стоимость строительства 1 кв. метра общей площади отдельно стоящих жилых домов квартирного типа составила в январе-августе 2016 года 40 216 рублей. Причем рост стоимости квадратного метра такого жилья за месяц оказался самым незначительным — всего 7 рублей. Напомним, что разница в цене квадратного метра в июле 2016, по сравнению с июнем 2016 года, составляла 509 рублей.

Отметим, что падение ввода жилья в 2016 году объясняется еще и тем, что сравнение идет с первым полугодием 2015 года, когда ввод жилья в Прикамье увеличился на треть. За первые полгода 2015 в Пермском крае демонстрировались рекордные темпы строительства.

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