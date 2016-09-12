Аддис-Абеба, 12 сентября, 2016, 20:14 — ИА Регнум. Эта африканская страна живёт по собственному календарю, который основан на более древних — александрийском и египетском, а также схож с юлианским. В нём насчитывается 13 месяцев. Двенадцать из них имеют по 30 дней, а тринадцатый — всего лишь 5 (в високосном году — 6).

Юлия Карнаева ИА REGNUM Энкутаташ — эфиопский Новый год

Начало нового года у эфиопов приходится на 29 августа (по европейским временным меркам — это 11 сентября). В летоисчислении они отстают от других стран мира на семь лет и восемь месяцев.

По этому поводу туристические агентства давно придумали лозунг: «Если хотите попасть в прошлое — летите в Эфиопию!».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Эфиопская история маслом — прибытие царицы Савской к Соломону

«Энкутаташ» в переводе с амхарского языка — «День подношения драгоценностей». По легенде, в этот день царица Савская вернулась из Иерусалима и привезла с собой радостные известия, которые стали началом новой для Эфиопии эры — династии Соломона. В честь возвращения своей госпожи, подданные начали приносить во дворец многочисленные дары.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Вся история Эфиопии на стенах островных храмов озера Тана

Празднование Нового года также совпадает с окончанием сезона проливных дождей в Эфиопии. Праздник сопровождается религиозными мероприятиями, проводимыми в крупнейших храмах страны.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Островное поселение на озере Тана

Детей наряжают в праздничные одежды. Девочки ходят по домам и поют в ожидании денежной награды, мальчики продают картины, которые сами нарисовали.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Инджера — эфиопский хлеб

Вечером эфиопы идут в гости к друзьям или родственникам — пьют домашнее пиво и едят инджеру (хлебная лепешка) с тушеным мясом.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Эфиопы говорят,что эвкалиптовые леса на горе Энтото были доставлены много веков назад из Австралии

Если в канун Нового года мы зажигаем на елке огни, то эфиопы предпочитают подпалить саму ель (или, по традиции, эвкалипт).

Юлия Карнаева ИА REGNUM Эфиопы в праздничных одеяниях на площади города Аксум

Энкутаташ принято встречать у огня. На главной площади столицы Эфиопии Аддис-Абебы сооружают самый большой костер в стране. В центр ставят мощный ствол дерева высотой 5−6 метров. Пока оно горит, вокруг поет и танцует под барабаны толпа людей. Собравшиеся следят за тем, куда упадет обгоревшая вершина. По поверью, она укажет ту сторону, где в наступающем году будет большой урожай.