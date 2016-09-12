Тихвин, Ленинградская область, 12 сентября, 2016, 14:07 — ИА Регнум. ПАО «Газпром» в рамках концессионного соглашения с правительством Ленобласти выполнит реконструкцию сетей теплоснабжения в Бокситогорском районе. Объём инвестиций составит 1,1 млрд рублей. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщил журналистам губернатор 47-го региона Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Инга Слажинскайте ИА REGNUM Александр Дрозденко и Алексей Миллер запускают котельную в Тихвине

Как уже сообщалось, глава Ленобласти и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер сегодня торжественно запустили в Тихвине самую мощную котельную на Северо-Западе России и поделились дальнейшими планами сотрудничества в области теплоснабжения региона.

«Мы сегодня обсудили, у нас еще одна концессия будет, на 1 млрд 100 млн рублей. Это Бокситогорск. И там также по этой схеме будем работать», — сказал Александр Дрозденко.

В рамках нового соглашения планируется реконструкция системы теплоснабжения города Бокситогорск и деревни Сегла Бокситогорского городского поселения.

Как отметил Алексей Миллер, на сегодняшний день «Газпром Теплоэнерго» работает в девяти районах Ленобласти — Всеволожском, Лужском, Кингисеппском, Сланцевском, Бокситогорском, Подпорожском, Приозерском, Волховском и Тихвинском. С 2007 по 2015 годы компания построила на территории региона 30 источников теплоснабжения.

«Очень четко и правильно руководством региона расставлены приоритеты, где и какие объекты теплоэнергетики должны появиться», — отметил глава правления ПАО «Газпром».

Администрация Ленобласти предоставила на рассмотрение «Газпрому» предложения по возможности инвестирования в 60 объектов теплоэнергетики региона.

Напомним, ранее глава Ленобласти заявлял о готовности региона к отопительному сезону. Однако среди самых проблемных районов области Александр Дрозденко называл как раз Бокситогорский район.