Москва, 12 сентября, 2016, 13:41 — ИА Регнум. Официальная Москва не принимает какие-либо требования к себе относительно грядущих выборов. Об этом 12 сентября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«В данном случае в целом российская сторона не готова воспринимать какие-либо требования [к проведению выборов в Госдуму]», — сказал Песков.

По его словам, условия, выдвинутые России киевскими властями относительно выборов, «конечно, не могут приниматься во внимание ни при каких обстоятельствах»: «Россия, безусловно, не намерена обсуждать электоральный процесс на своей территории ни с какой страной».

Напомним, 18 сентября 2016 года в рамках единого дня голосования пройдут выборы в VII созыв Госдумы. В этот раз власти решили вернуться к смешанной системе выборов: 225 депутатов будут избираться по партийным спискам, и ещё 225 — по одномандатным округам. Параллельно состоятся выборы депутатов региональных заксобраний, а также прямые выборы губернаторов и руководителей республик РФ.

Ранее в СМИ поступила информация о том, что власти Украины отказались от организации на своей территории точек для голосования на выборах в Госдуму РФ. Киев допустил возможность организации таких точек только в том случае, если Россия откажется от проведения голосования в Крыму и снимет с избирательного процесса крымских кандидатов.